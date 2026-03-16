Временное снятие санкций США с российской нефти не спасет рынок, уверен экономист

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия): "Мировое потребление невероятно по масштабам - это около 100 млн баррелей в сутки. В этом смысле очевидно, что санкции наносят огромный вред, но даже полное снятие санкций с Российской Федерации по нефти, мы возьмем исключительно нефть, не сделает нефтяной рынок стабильным, потому что через Ормузский пролив проходило около 20 % всего мирового экспорта нефти. И, гипотетическое снятие санкций с российской нефти не опустит цены на нефть до тех уровней, которые были до последних чисел февраля 2026 года".