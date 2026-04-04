Время тишины и молитвы: как готовятся к Пасхе в Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии

Сегодня у католиков Великая суббота. Верующие проводят этот день в молитвах: люди идут в костелы, чтобы освятить продукты для пасхальной трапезы. Это время тишины. А поздним вечером католики и протестанты соберутся в храмах на торжественные богослужения, кульминацией которых станут радостные возгласы: "Христос воскрес!" - Воистину воскрес!" А пока у верующих день тишины.

В храмах сегодня день тишины, но это не означает, что ничего не происходит и что они пустуют. В центральном костеле столицы, Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, с 9 часов утра каждые 30 минут совершают обряд освящения пасхальных корзин, праздничной еды. Мы все знаем, что к торжеству Пасхи нужно подготовиться не только духовно, но и гастрономически. И хотя сама Великая суббота - это день особо строгого поста, думать о завтрашнем празднике - и в таком, кулинарном, плане - очень важно.

Особенное место сегодня в костеле - это такие небольшие часовенки, уголки, которые символизируют грот, где лежал умерший Иисус. Верующие подходят молча или в тихой молитве к таким уголкам, инсталляциям, преклоняют колени, выражают скорбь. Согласно Библии, сегодня второй день кончины Христа и важное событие: когда Он сошел во ад, чтобы освободить умерших и тем самым победить смерть.