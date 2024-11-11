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"Время выбрало нас": чем знаменательный был для Беларуси 2016 год
Сегодня вспоминаем еще одну страницу прошлого нашей Беларуси в проекте "Время выбрало нас". Год 2016-й. За официальным Минском закрепляется имидж полюса стабильности. Мы покоряем внеземное телекоммуникационное пространство – запускаем в космос первый спутник связи и начинаем чеканку государственных монет. Новая серия проекта 8 января после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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