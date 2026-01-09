Все для людей: в Беларуси упростили административные процедуры и расширили возможности "Е-Паслугі"

Документ в интересах людей: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ по вопросам осуществления административных процедур. Административная нагрузка станет меньше, многие процедуры оптимизированы и упрощены.

Изменения внесены на комплексной основе и с учетом предложений общественности и широкого круга заинтересованных органов и организаций. Что важно - значительная часть сведений будет запрашиваться госорганами самостоятельно.

Совершенствование законодательства находится на постоянном контроле Президента страны. Министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко рассказал об особенностях очередного указа, направленного на упрощение административных процедур.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Можно привести несколько примеров. По административным процедурам, совершаемым по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, например, процедуре перевода жилого помещения в нежилое или процедуре признания жилого помещения не соответствующим санитарным требованиям, уже не нужно будет подавать документы, подтверждающие право собственности на это жилое помещение. Соответствующая информация будет запрошена автоматически органами, которые совершают процедуру, из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним".

Даже нескольких примеров хватает, чтобы понять, что все сделано для людей, и прежде всего в интересах простых граждан, именно поэтому указ и принят.

Отвечая на вопрос о цифровизации и возможности решать вопросы, не выходя из дома, Евгений Коваленко заявил, что это уже давно не планы, а действующая реальность и один из главных векторов работы ведомства.