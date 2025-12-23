3.68 BYN
"Все едут с подарками и праздничным настроением" - Артеменко об акции "От всей души"
К республиканской благотворительной акции "От всей души" присоединилась вся страна.
В социальный пансионат "Васильевский" Гомельского района с новогодними подарками и добрыми пожеланиями приехали замминистра труда и соцзащиты Марина Артеменко и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Гостей встретили праздничным концертом, показав лучшие номера в хореографии, вокале и актерском мастерстве.
Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:
"Сегодня и общественные объединения, и политические партии, и учащиеся, молодежь, волонтеры - все едут в наши учреждения с подарками, концертами, праздничным настроением, ведь Новый год - это праздник, который объединяет всех, и поверьте, наши люди старшего поколения ждут его не меньше, чем дети, и мы это видим, когда приезжаем в такие учреждения".
Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от последствий войны, долгожителям, одиноким пожилым и ветеранам труда.