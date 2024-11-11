Все краски жизни - для родных братьев. Благотворительный концерт прошел в Марьиной Горке

Предновогодними чудесами для "Наших детей" полнится сокровищница Минской области. На сцене Марьиной Горки засияли огни доброго проекта "Все краски жизни для тебя".

Благотворительная миссия - исполнить главную мечту многодетной семьи Шахлевич - приблизить поездку в Китай на лечение родных братьев Тимура и Матвея. У малышей с рождения сложные диагнозы и множественные нарушения, которые не позволяют мальчикам развиваться. Помочь ребятам на пути к реабилитации отозвались сотни людей.

Проект "Все краски жизни для тебя" с летописью в 15 лет. Формат благотворительного концерта помогает приблизить или исполнить мечту семьям, которые нуждаются в особой опеке. По инициативе Союза молодежи фестиваль добра проходит в разных городах и областях страны.