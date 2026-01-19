3.72 BYN
Всегда вовремя: милиционеры Беларуси помогают водителям в сильные морозы
Сильные морозы - настоящее испытание для водителей, а еще проверка на человечность. В Орше бойцы охраны помогли застрявшему на дороге водителю с маленькими детьми.
При патрулировании наряд группы задержания обратил внимание на автомобиль, стоявший у края проезжей части на аварийке. Машина не заводилась, из-за сильного холода замерзла коробка-автомат. Оставлять детей в салоне было нельзя. Их милиционеры в первую очередь отвезли домой к маме. После вернулись к главе семейства и общими усилиями завели машину.
Похожая история была и в Слониме. У автоледи по дороге сел аккумулятор, машина на аварийке стала на перекрестке, создав препятствие для других водителей. Бойцы охраны оттолкнули авто с проезжей части, подогнали служебный автомобиль и помогли завести иномарку.