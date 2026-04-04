Всемирная федерация журналистов осудила блокировку белорусских СМИ в YouTube
Блокировка белорусских государственных СМИ нарушает принципы международного права - отметили во Всемирной федерации журналистов.
Письмо поддержки в адрес Белорусского союза журналистов прислал лично генеральный секретарь федерации, председатель Ассоциации журналистов Пакистана Абид Чодрю:
"Федерация утверждает, что, замалчивая эти влиятельные голоса, технологические конгломераты выходят за рамки своих функций поставщиков услуг. Вместо этого они выступают в роли «глобальных привратников свободы слова», что, по мнению Всемирной федерации журналистов, коренным образом нарушает основные принципы медиаплюрализма и международного права".
Союз журналистов России выразил солидарность с БСЖ
"Не защита свободы слова, а демонстративное ее уничтожение" - так прокомментировали удаление каналов в Союзе журналистов России. Организация выразила полную солидарность с белорусскими коллегами в связи с очередным актом политически мотивированной цензуры со стороны платформы YouTube. В Союзе подчеркнули, что подобные действия должны получить принципиальную оценку не только на национальном, но и на международном уровне.
Напомню, накануне YouTube заблокировал белорусские медиа БелТА, СТВ и ОНТ - они являлись лидерами-миллионниками по охватам и уникальному контенту.