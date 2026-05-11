Всемирный день борьбы с меланомой - в Беларуси подобные заболевания выявляются на ранней стадии

Выявление заболеваний на ранних стадиях - это главный приоритет и задача нашей медицины. В Беларуси для этого сделано многое, включая своевременные медосмотры.

За последние 50 лет количество онкопатологий в мире выросло в семь раз, и ежегодно диагноз "меланома" слышат более 130 тысяч человек. В Беларуси, помимо врачей и современного оборудования, теперь помогает в профилактике и лечении этой болезни искусственный интеллект.

Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

"Очень важно вовремя обращаться к специалисту. Это то заболевание, при котором, если его прооперировать на ранней стадии, достаточно благоприятный прогноз у каждого пациента".

Это то, о чем должен помнить каждый белорус: меланома - онкологическое заболевание, которое мы привыкли считать чужой бедой, полагая, что болезнь случается с теми, кто ежедневно находится под лучами солнца. Однако статистика беспристрастна: ежегодно в стране диагностируют около полутора тысяч новых случаев самой агрессивной формы рака кожи, где главными провокаторами выступают солярий, прямые солнечные лучи и даже обычная травма родинки.

Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

"За последние 10 лет заболеваемость увеличилась на 25 %. Я хотела бы отметить, что увеличилась заболеваемость за счет ранних форм. И мы достаточно активно выявляем так называемые тонкие меланомы, когда мы можем оказать адекватную помощь в полном объеме, и пациенты могут жить не один год с этой патологией".

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова ежедневно выполняют порядка 25 операций, и каждая 4-я приходится на раннюю стадию заболевания. Так, в режиме хирургии одного дня вся процедура занимает около часа, а восстановление -не более трех.

Кирилл Дубиковский, врач - онколог-хирург рнпц онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"По статистике, чаще всего меланомы, как правило, появляются на здоровой, то есть на неизмененной, коже. Из существующих невусов где-то 5 % приходится на меланомы. Мы должны понимать, что удаление пигментных новообразований - это не профилактика меланомы. Для того чтобы оценить и понять, есть ли у пациента меланома, нужно прийти к нам на консультацию, чтобы мы оценили".

операционная

О том, что любое заболевание лучше предотвратить, нежели лечить, Артем Попкович знает не понаслышке. В республиканский центр он пришел уже во второй раз: первый случай был 7 лет назад: тогда обнаружил новообразование в воротниковой зоне - по рекомендации врача его удалили. Сейчас же Артем заметил рост родинки на животе и, не раздумывая, отправился на диагностику.

Артем Попкович, пациент РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

"По мере необходимости появились какие-то неприятные ощущения, я заметил что-то новое, то, что вызывает вопросы, и сразу же сюда. Стараюсь сам бдительнее следить за такими вещами и всем настоятельно рекомендую".

К слову, специалисты РНПЦ онкологии уже используют уникальные методики с искусственным интеллектом. Умная программа делает анализ признаков злокачественной опухоли по фото, что позволяет врачам незамедлительно взяться за лечение.

Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

"Искусственный интеллект за счет того, что мы его обучаем на большом активном материале, может лучше, чем врач, допустим, не имеющий достаточного опыта, определять те или иные признаки злокачественного роста, который присутствует в том или ином образовании. Но это всегда помощник врача, а не замена врача. И диагноз ставит врач".

руки врачей

Главное правило самодиагностики меланомы - АКОРД: асимметрия, край, окраска, размер и динамика - это то, на что следует обратить внимание в первую очередь. Если родинка меняет форму, цвет или увеличивается в размерах - это уже не косметический дефект, а серьезный повод обратиться к врачу. Только в РНПЦ имени Александрова ежегодно оперируют порядка 300 пациентов с диагнозом "меланома".

Михаил Макаревич, врач - онколог-хирург РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Все опухоли, подозрительные к меланоме или уже с непосредственно установленным диагнозом "меланома", подлежат хирургическому лечению, то есть широкому иссечению. Опухоли, именно меланомы, кожи головы и шеи, обычно с образованием обширных дефектов челюстно-лицевой области, требуют пластического замещения".