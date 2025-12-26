Всевысотный обнаружитель заступил на охрану воздушных границ Беларуси

Новый образец военной техники заступил на охрану воздушных границ Беларуси. Радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель 96Л6 - предназначена для обнаружения и измерения координат целей.

Данная установка примечательна тем, что обеспечивает возможность опознавать на расстоянии до 300 км и брать на сопровождение одновременно до 100 целей.