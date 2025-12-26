3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Всевысотный обнаружитель заступил на охрану воздушных границ Беларуси
Автор:Редакция news.by
Новый образец военной техники заступил на охрану воздушных границ Беларуси. Радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель 96Л6 - предназначена для обнаружения и измерения координат целей.
Данная установка примечательна тем, что обеспечивает возможность опознавать на расстоянии до 300 км и брать на сопровождение одновременно до 100 целей.
Заступление новой радиолокационной станции на боевое дежурство - один из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400.