Всевысотный обнаружитель заступил на охрану воздушных границ Беларуси

Новый образец военной техники заступил на охрану воздушных границ Беларуси. Радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель 96Л6 - предназначена для обнаружения и измерения координат целей.

Данная установка примечательна тем, что обеспечивает возможность опознавать на расстоянии до 300 км и брать на сопровождение одновременно до 100 целей.

Заступление новой радиолокационной станции на боевое дежурство - один из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400.

Общество

военная техникаграница