Встреча с моделями 50+ прошла в Национальной библиотеке Беларуси

Национальная библиотека Беларуси с красотой на "ты". В Год белорусской женщины на базе "алмаза знаний" прошел вечер "Красота вне возраста".

В программе были мастер-классы и практические советы от стилистов, дефиле, творческие номера. Участницы клуба активного долголетия представили коллекции от белорусских дизайнеров.

Красота вне возраста

"Красота вне возраста" - авторский проект члена Белорусского союза дизайнеров, Белорусской палаты моды Ларисы Заверач. К слову, сама модель 60+ в прошлом медик, а дома - жена, мама и даже бабушка. Но это не мешает ей быть титулованной красавицей.

Обычно о возрасте женщин говорить не принято. Но это тот случай, когда цифры в паспорте не имеют значения. Сегодня в клубе активного долголетия состоят около сотни моделей от 50 лет. Самой возрастной 76 лет.

"Я сама математик. У меня есть высшее образование по специальности "прикладная математика", окончила аспирантуру. Я работала до 65 лет. Многие женщины боятся себя раскрыть. Мне уже за 70, но я живу полной жизнью, каждый день чем-то наполнен", - рассказала о себе участница клуба активного долголетия Галина Березовик.

Кажется, что в Год белорусской женщины проект сам напросился выйти на большую площадку. В Национальной библиотеке клуб получил метры в информационно-просветительском центре.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы работаем с различными категориями: с самыми юными читателями, с самыми маленькими посетителями библиотеки и с теми, кто уже находится в уважаемом возрасте, но их задору могут позавидовать молодые. Библиотека и должна быть таким учреждением культуры, которое объединяет людей самых разных возрастов, и нужно показывать пример культурной организации досуга".