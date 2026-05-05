Вступительная кампания - 2026: какой сегодня запрос у белорусской экономики

Подготовка квалифицированных кадров под меняющиеся потребности белорусской экономики - это то, на чем базируется вектор развития образования как отрасли.

Сегодня мало научить тому, что требуется в дне сегодняшнем, время требует специалистов завтрашнего дня. Это не значит, что в корне готовы менять направления или массово вводить новые специальности. Понятие "профилизация" позволяет действовать гибко.

В 2026 году будет 6 новых направлений. Сегодня нужны специалисты в самых разных областях, например, в сфере кибербезопасности, государственного аудита и промышленности это инжиниринг структурированных пленочных материалов.

И даже несмотря на то что сегодня время цифровизации и мир в этом плане хорошо шагнул вперед, инженеры и кадры, которые способны работать руками, остаются самыми востребованными на рынке, а значит и набор на эти направления будет наиболее высоким.

Если посмотреть в разрезе других направлений, для обучения по специальности "инженер" планируют набрать вдвое больше, чем, например, педагогов, медиков или специалистов аграрной сферы.

Вступительная кампания - 2026: структура приема в вузы

7,7 тыс. - инженеры

3,9 тыс. - педагоги

3,7 тыс. - медики

3,1 тыс. - специалисты аграрной сферы

В Беларуси стартовала активная фаза вступительной кампании. Требования к ЦТ и ЦЭ остаются неизменными. В Министерстве образования подчеркивают, что тестовые задания соответствуют исключительно базовому уровню школьной программы. Сроки проведения и тестирования, и экзаменов совмещены. Это позволит убедиться, что задания и уровень сложности идентичны.

ЦТ И ЦЭ пройдут 26 и 29 мая

ЦТ и ЦЭ пройдут 26 и 29 мая. Что касается испытаний по предмету на выбор, тестирование будет организовано 2 и 5 июня. Таким образом, в течение примерно 10 дней абитуриенты сдают три экзамена и уже в начале июня могут оценить свои возможности и окончательно определиться с вузом и специальностью. У абитуриентов будет возможность использовать и электронный сертификат.

В нынешнем году набор в белорусские вузы составит чуть более 49 тыс. абитуриентов. Это больше на 900 человек, нежели годом ранее. При этом свыше двух третей мест за счет бюджета.

39 тыс. мест свободно на уровне среднего специального образования и 29 тыс. - для тех, кто намерен получить профессионально-техническое.

Почти половина мест (порядка 25 тыс.) - в региональных вузах. Одаренная молодежь (медалисты, победители олимпиад) в регионы поступают без экзаменов.

Кроме того, на 2026 год утвержден перечень специальностей, по которым граждане России смогут поступать в белорусские вузы на бюджет, то есть бесплатно. Кто-то уже подхватил эту тему, мол, за чей счет этот процесс?

Да, у стран есть договоренности в рамках союзных проектов: единые условия, правда, новация не этого года.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, разъяснил про места и квоты: "Перечень этих специальностей в первую очередь обусловлен специальностями, наиболее востребованными экономикой нашей страны. Это педагогические, сельскохозяйственные, ряд инженерных специальностей. И ребята из Российской Федерации, которые поступят к нам, будут два года отрабатывать у нас, в Республике Беларусь. Мы полагаем, это хороший шаг для кадрового обеспечения Союзного государства, в том числе с использованием потенциала абитуриентов из Российской Федерации".

В этом году, как и прежде, за ходом вступительной кампании следит государственная комиссия. Она начала работать раньше обычного - еще на этапе региональных олимпиад.