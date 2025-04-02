ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщает РИА Новости.

"Второго апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", -говорится в публикации.

Как отметили на предприятии, из-за атаки противника ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в Сватово и еще 12 населенных пунктах. На место выехали специалисты, вскоре подачу газа вернули в восемь из них.

Незадолго до этого Минобороны заявило, что ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Без света остались более полутора тысяч потребителей.

В ведомстве пояснили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.

Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.

Переговоры о прекращении огня на Украине

Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.

Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева - лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.