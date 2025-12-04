Вторая жизнь за одну базовую: как Указ №116 дает белорусам шанс обрести свой угол и новое дело

Любовь к родной земле и белорусским пейзажам - главная причина, по которой супруги Алехновичи решили пустить корни в деревне. Участок в городище - 60 соток возле реки, да еще с собственным домиком - стал настоящим подарком для заядлых рыболовов.

"Сначала написали заявление, чтобы приобрести домик за базовую величину. Хотели за базовую, но у нас, к сожалению, не получилось, потому что были другие желающие. Борьба была серьезная, но наша мечта оказалась сильнее", - рассказала собственник дома Ирина Алехнович.

Всего за полтора года супруги заметно преобразили дачный участок - расчистили землю от кустарников, спилили старые деревья, а в нескольких метрах от хозяйского дома появилась своя баня.

"Когда мы сюда приезжаем после очень больших трудов по уборке территории, надо где-то привести себя в порядок - дух, тело и все остальное, поэтому было принято решение поставить модульную баню. Нам ее привезли и установили готовой. Стараемся делать все красиво, так, чтобы было приятно и самим, и окружающим, и ставить пример всем остальным, чтобы они тоже приводили нашу самую лучшую землю в порядок, не запускали вот эти все территории. Это самая замечательная программа", - поделился собственник дома Сергей Алехнович.

Белорусам, как истинным хозяевам своей земли, важно иметь свой угол. И дома за одну базовую в сельской местности - прекрасный вариант для тех, кто давно горит загородной жизнью, но финансовый вопрос сдерживал. Теперь же при всем предлагаемом разнообразии стать владельцем квадратов на свежем воздухе просто.

Семукачский сельсовет на Могилевщине объединяет 28 населенных пунктов, а это около 1,5 тыс. человек - и дачники, и те, кто живет здесь постоянно. В стране этот район стал первопроходцем в реализации 116 Указа главы государства.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского исполкома:

"Мы работаем по указу с 2021 года, но дома мы начали продавать впервые 10 января 2023 года. Это дата, когда мы с людьми подписали первые договора. Было очень сложно начинать, потому что прежние указы работали только на снос, а этот указ уже начал работать и на продажу. Человек обязан в течение года, во-первых, благоустроить территорию, привести внешний вид дома в надлежащее состояние. Но главное навести порядок на территории - вырубка кустарника, снос старых построек, особенно сараев. Если человек не приведет в дом порядок, включается неустойка. Сельисполком решает, какую сумму выставлять".

Отношение к земле и домам должно быть особое, на это постоянно обращает внимание глава государства. Одно из ключевых поручений - "заброшек" в Беларуси быть не должно. Ветхое жилье, заброшенные дома и участки - все должно быть под контролем.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Не сидите в кабинете, переворачивая документы, а пройдитесь по всей стране. Вот тут действительно надо оцифровать, как это модно сегодня говорить, или компьютеризировать все, что у нас есть, выложить в открытом доступе свободные участки, дома и прочее, чтобы люди видели и могли это все купить. За пятилетку мы должны эту проблему снять. У вас должен быть учет имущества, земельных ресурсов, этих участков".

Местоположение, состояние и другие параметры того или иного дома можно посмотреть в едином одноименном реестре на сайте Госкомимущества. Сейчас в нем более чем 48 тыс. таких объектов, а всего же с 1 января 2023 года в хозяйственный оборот по всей стране вовлечено свыше 15 тыс. пустующих домов.

Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"За этот год было продано более 1200 домов, из них две трети - путем продажи за одну базовую. Есть еще такое понятие, как аукцион с начальной стоимостью одна базовая, но это не совсем одно и то же. В этом случае начальная стоимость устанавливается в размере одной базовой, если несколько участников желают его приобрести, то стоимость может, соответственно, вырасти".

Сегодня Указ № 116 главы государства позволяет одновременно решать два вопроса: приобрести дом в сельской местности по доступной цене и найти хозяина для заброшенной земли.

Белорусы такой возможностью активно пользуются. Аутентичная белорусская природа с озерами, лесом и настоящим деревенским колоритом - то малое, зачем сегодня активно едут люди из городов. Только в деревне Степужичи Клецкого района за время реализации Указа № 116 практически на одной улице продано 9 домов.

В Клецком районе на территории Щепического сельсовета за последние годы продано 38 пустующих домов, в этот регион сегодня едут со всей страны и не только. Для четырех россиян деревня Степужича стала тихой гаванью от городской суеты.

Придать новый импульс вовлечению пустующих жилых домов в хозоборот должен новый Указ главы государства - теперь заброшенные дома в сельской местности, которые принадлежат сельхозпредприятиям, смогут быстрее найти своих новых владельцев. Все благодаря измененному порядку продажи таких домов. Отныне при повторных аукционах цена сможет снижаться до 50 % и даже 80 %.

Прогрессивный химический производственный комплекс в Держинске появился буквально из четырех столбов и перекрытия. Чтобы привести его в порядок, потребовалось несколько лет. Как результат - вместо заброшенного блока очистных сооружений и хлораторной, теперь в районе есть свое инновационное производство.

"Здание приобрели за одну базовую величину, затем началась кропотливая работа по воплощению в жизнь тех идей, которые были рождены в этой компании. Было сложно - для здания требовались новые инженерные сети, их вынос. Территория небольшая, поэтому разместить само производство, сделать площадку, разместить новую трансформаторную подстанцию, потому что у нашего здания очень большое энергопотребление, стоило очень большого труда", - рассказал замдиректора предприятия химического сырья Александр Мисиюк.

Благодаря запуску завода в районе создано 43 рабочих места. Весь процесс на предприятии автоматизированный, всего в работе 8 линий. Вся начинка и техника - личная разработка компании, на которых получают уникальную инновационную продукцию. За 7 лет работы в портфеле свыше 80 эксклюзивных разработок.

В государственной собственности в Беларуси находятся свыше 106 млн кв. м площадей, из них 3,5 % не используется. А ведь это потенциальные предприятия с новыми рабочими местами, подсобные хозяйства или те же жилые помещения.

Использовать их эффективно, с пользой для людей и государства, сегодня позволяют беспрецедентные меры - купить такие квадраты можно за одну базовую. Сейчас в продаже более 500 объектов недвижимости.

Ирина Тяглова, начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"На сайте Государственного комитета по имуществу и на сайте au.nca.by создана витрина объектов коммерческой недвижимости, которые предлагаются и к продаже, и к сдаче в аренду, и даже под реализацию инвестпроектов. Сегодня там более 6 тыс. объектов предлагается к продаже, к сдаче в аренду - 8,5 тыс. При сдаче в аренду у нас много понижающих коэффициентов и очень гибкая система уплаты арендной платы. Более 500 аукционов уже назначены".

Продать или снести? Вопрос, на который в Беларуси давно дали ответ. Все должно быть разумно и по-хозяйски, а главное - приносить пользу людям и государству. В год благоустройства эти принципы как никогда важно притворять в жизнь, как говорится, всякий дом добрым хозяином хорош.