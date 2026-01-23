Введены новые дисциплины - как готовят будущих дипломатов на одном из самых элитных факультетов

В руках студентов факультета международных отношений БГУ в будущем будет авторитет Беларуси на мировой арене, а главная задача посольств сегодня - не протокол, а экспорт, инвестиции и экономические мосты. Все это - тезисы, на которые не единожды обращал внимание наш Президент. Посылы стали основой для обновления учебных программ на одном из самых элитных факультетов страны - факультете международных отношений БГУ. Введены новые дисциплины, ставка сделана на языки. Как именно изменились подходы по обучению будущих стратегов национальных интересов - в материале моей коллеги.

Дипломаты будущего: защита национальных интересов начинается в аудитории

Учиться здесь и сложно, и престижно. ФМО - это научно-образовательный бренд Беларуси. Проходные баллы сюда одни из самых высоких по стране. А каждый третий сотрудник МИД - их выпускник. Присоединиться к команде делает ставку и третьекурсник Максим Гусаков.

Максим Гусаков, студент факультета международных отношений БГУ:

"Любая профессия, которая связана с внешнеполитической деятельностью, в том числе с внешнеэкономической деятельностью, это очень и очень интересно, потому что в первую очередь это контакты, общение, причем общение международное".

Обновление учебной программы на ФМО

Посол и посольство - это не про светские приемы, а про экспорт и новые инвестпроекты. Это то, на что не единожды обращал внимание Президент. Такая установка стала основой для обновления учебных программ на факультете.

Елена Достанко, декан факультета международных отношений БГУ:

"Мы пересматривали свои учебные планы практически по всем специальностям и ввели учебные дисциплины, такие, например, как "Экономическая дипломатия Республики Беларусь" и "Экономическое развитие различных регионов мира", чтобы ребята, которые если попадут на дипломатическую службу, чтобы они знали, как нужно работать в той или иной стране, какие приоритеты экономические в африканских государствах, в Латинской Америке. Мы на это все обращаем внимание".

Ставка сделана и на языки ключевых для Беларуси партнеров. Речь про Африку, а также регионы - от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока.

Максим Гусаков, студент факультета международных отношений БГУ:

"Причем на уровне политологии, истории, потому что у нас на курсе практически всех языков мы изучаем историю в контексте этого языка, и какие-то предметы, которые связаны с нашей будущей специальностью".

"Меня привлекает индивидуальность каждого народа, традиции. Очень интересно в этом всем разбираться, в их менталитете. Это расширяет кругозор. Просто понимаешь, насколько удивительный, уникальный мир, как много прекрасных людей. Какие-то открытия, свершения. То есть ты постоянно развиваешься и растешь как личность", - считает студентка факультета международных отношений БГУ Анастасия Марзоль.

Здесь учат глубокому анализу рынков, инвестиционного климата, и логистики. Ведь задача будущих дипломатов - не столько представлять страну, сколько находить конкретные точки роста в виде новых маршрутов для экспорта и ниш для высоких технологий. Налажена цепочка "вуз - потенциальный работодатель".

Елена Достанко, декан факультета международных отношений БГУ:

"Мы ориентируемся прежде всего на органы государственного управления, на их потребности, естественно, Министерство иностранных дел. Часть ребят идет проходить практику в такие структуры, где требуются языковые знания. Особенно это так называемые редкие языки, восточные языки, которые сложно учить. Ряд студентов, которые достигают к четвертому курсу успехов, мы направляем на предприятия, где есть потребность в редких языках, таких как арабский, даже фарси. Конечно, китайский язык очень востребован сейчас".