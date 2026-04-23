Выборы в Болгарии: почему Брюссель испугался победы Радева

Не успели лидеры ЕС насладиться триумфом в Венгрии, где потерял власть Виктор Орбан, как у Брюсселя появилась новая головная боль. Выборы в Болгарии. Победу на парламентских выборах одержала коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов объяснил в студии "Первого информационного", почему шум вокруг Болгарии преувеличен, какую стратегию реализует ЕС и почему Орбан был нужен Брюсселю для "прощупывания красных линий".

Несмотря на громкие заголовки, смена власти в Болгарии вряд ли приведет к тектоническим сдвигам. "Радев поддерживает членство Болгарии в ЕС, поддерживает финансирование Украины. Болгария слишком зависима от Брюсселя, чтобы изменить этот курс. Треть вооружений, поступающих на Украину, поставляется Болгарией, заключены миллиардные соглашения с немецким ВПК на будущее", - пояснил аналитик.

Единственное, где у Болгарии есть уязвимость, - это экспорт нефтепереработки, который зависит от российской нефти. Поэтому страна будет балансировать.

Если Радев не угрожает основам ЕС, откуда такая истерика в западной прессе? "Европейский Союз с подачи крупных государств, прежде всего Германии, превращается в большой военный концерн. Например, самые главные новости: одобрен кредит Украине на 90 млрд евро, и Германия приняла новую военную стратегию, направив 100 млрд евро на оборону в ВПК", - напомнил Анатолий Бояшов.

Стратегия ЕС - воевать чужими руками (Украины). "Почему такой шум? Потому что болгарские политики выступили за прагматичное взаимодействие с Россией. Пропагандистская машина сразу загоняет их в маргинальное поле: посмотрите, вы можете стать как Орбан, тогда мы будем вас давить. Пример Орбана показывает, что это возможно", - констатировал аналитик.

Парадокс заключается в том, что Брюсселю была выгодна позиция Орбана. Он позволял осторожно наращивать помощь Украине, проверяя реакцию России. "Важно было не перейти красные линии. Сейчас помощь наращивается, и реакция России не столь радикальна, как могла бы быть вначале. ЕС исходит из того, что Россия не будет обостряться, и выстраивает долгосрочные планы перевооружения Европы. Орбан позволял прощупывать эти линии, идти шаг за шагом", - объяснил Анатолий Бояшов.