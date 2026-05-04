История показывает: за мировыми войнами всегда стоят чьи-то финансовые интересы. Так было и со Второй мировой, и c Великой Отечественной.

Но этих войн могло бы и не быть, или они не имели бы таких масштабов, если бы не мощная поддержка со стороны заинтересованных. Кто и зачем привел к власти нациста и сделал возможной самую разрушительную войну в истории?

10 августа 1933 года. Берлин. Гитлер, не так давно получивший должность рейхсканцлера, появился на первой полосе одной из немецких газет. Правда, на фотоколлаже он был изображен подвешенной на веревочке марионеткой. В одной руке у канцлера шпага, в другой мешок с деньгами.

"Вырастили зверя" - как бизнес финансировал Гитлера, думая, что тот станет марионеткой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffc6765-bba1-42ad-bb85-a1f92484eef3/conversions/d87bfbca-9d69-4da5-adb6-252558ac4773-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffc6765-bba1-42ad-bb85-a1f92484eef3/conversions/d87bfbca-9d69-4da5-adb6-252558ac4773-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffc6765-bba1-42ad-bb85-a1f92484eef3/conversions/d87bfbca-9d69-4da5-adb6-252558ac4773-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffc6765-bba1-42ad-bb85-a1f92484eef3/conversions/d87bfbca-9d69-4da5-adb6-252558ac4773-xl-___webp_1920.webp 1920w

На картинке марионеткой управляет человек, который к политике отношения вроде бы не имеет. Это немецкий предприниматель Фриц Тиссен - один из богатейших людей Европы с состоянием на то время 200 млн марок. С 1931 года был в партии национал-социалистов. К моменту прихода Гитлера к власти Тиссен являлся одним из самых влиятельных промышленников страны - металлургический магнат, унаследовавший компанию отца. Довольно скоро Тиссен стал одним из главных спонсоров Гитлера в борьбе за власть.

Тот же 1933 год. Нью-Йорк. В своем офисе американский основатель одной из крупнейших в мире компаний по производству компьютеров IBM Томас Уотсон прочитал в местной газете о том, что нацисты лишили работы в стране всех еврейских специалистов, в том числе учителей, врачей, юристов. Были и другие заметки о том, как немцы вытаскивают евреев из берлинского ресторана и избивают на глазах у всех. О том, как жгут книги, как люди бегут из страны, как оказываются в концлагерях. Из своего окна Уотсон видел 50-тысячный митинг, на котором люди требовали от американского бизнеса бойкотировать нацистскую Германию.

Но бизнес не спешил. Как и Уотсон. Его дочерняя компания помогла правительству Гитлера, к примеру, успешно пересчитать всех евреев в стране. А в 1937-м Томас в Берлине получил от Гитлера высочайшую награду рейха. Даже потом, когда немецкие бомбы падали на Лондон и Гитлер напал на Францию, компания IBM продолжила сотрудничать с фашистами.

Нацисты довольно успешно выстраивали отношения с крупным бизнесом и в Германии, и за рубежом. И во многом, по мнению специалистов, именно крупный бизнес сделал возможным становление и функционирование Третьего рейха. Без такой поддержки, уверены они, нацистская партия была бы на грани распада. Кстати, соратник Гитлера Геринг тогда писал, мол, партия вот-вот развалится, финансовое положение берлинской организации безнадежно, остались только долги и обязательства. Тогда на выборах в Рейхстаг нацисты (чей рейтинг сильно упал) соперничали с германской Компартией. И именно тогда настроения в бизнес-кругах Германии изменились в пользу главного нациста. Его решили спонсировать.

Генри Форд. Этому известному бизнесмену Америки Гитлер в свое время даже предлагал стать лидером растущего фашистского движения в Америке. К началу Второй мировой активы Форда в Германии оценивались примерно в 8,5 млн долларов. Форд, как и Уотсон, тоже получил от нацистов почетную награду.

И вот 1939 год, Гитлер вторгся в Польшу. Тогда 70 % немецкого авторынка контролировали американские компании. Они быстро переоборудовались и стали поставщиками немецкой армии. В наше время, кстати, канадский журналист опубликовал свои расследования о связи Генри Форда с нацистской Германией. Если верить материалам, американский бизнесмен действительно спонсировал приход Гитлера к власти, а его заводы помогли немцам перевооружиться перед войной.

Еще один немецкий бизнесмен из числа спонсоров - Гюнтер Квандт. Создатель промышленной империи, в которую входил, в частности, BMW Group. Его предприятия во Вторую мировую поставляли нацистам винтовки, артиллерию, аккумуляторы.

Видную роль сыграл германский государственный деятель Вильгельм Кепплер, позже - один из главных экономических советников Гитлера, обергруппенфюрер СС. Он создал группу, которую называли "круг друзей Гиммлера". В нее входили десятки самых влиятельных людей: промышленников, банкиров, акционеров, директоров предприятий. Все они сыграли огромную роль в становлении нацистского режима, они его финансировали.

Могущественные фигуры считали, что Гитлер станет удобной марионеткой в их руках. Крупный бизнес решил использовать его в своих целях, полагая, что будет им управлять, а значит сами нацисты серьезной опасности не представляют. Гитлер же в свою очередь обещал путь к мировому господству для немецкого капитала и защиту бизнеса от коммунистов. Мол, поддержите меня и вместе заработаем столько, сколько вам и не снилось. Ну а если не поддержите, возьмем в руки оружие и будет гражданская война.

Большинство этих спонсоров предпочли не выходить из тени. И сегодня известны далеко не все из них. Но озвучены имена многих. К примеру, тех, кто поставлял газ для убийства людей в газовых камерах, финансировал концлагеря, использовал рабский труд заключенных на своих предприятиях. После войны, в том числе на суде, они говорили, что никого не убивали и что с ними или без них нападение все равно произошло бы. Однако именно они вырастили зверя и помогали ему в страшных преступлениях против человечества.