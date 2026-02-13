Выставка "Образование и карьера" продолжает работу в Минске

Международная выставка "Образование и карьера" продолжает работу в белорусской столице. Второй день не менее насыщенный. Участники презентуют свои программы, знакомят абитуриентов и студентов с новыми специальностями и карьерными возможностями. Формат открытый: любой желающий может задать вопросы представителям вузов, колледжей и предприятий.

Выставка уже собирает абитуриентов, студентов и тех, кто в поиске дела по душе на ближайшие несколько лет. Важный бонус - вход свободный для всех.

На выставке представлено более 120 учебных заведений и 42 предприятия - от промышленности до сельского и лесного хозяйства. Они демонтируют свои возможности и достижения. Также представлены не только стенды с брошюрами, гости могут поучаствовать в более чем 30 мастер-классах - от цифровых технологий до профориентации.

Главная задача выставки - соединить запросы экономики и систему образования. В 2025 году мероприятие посетили свыше 18 тыс. человек, в 2026-м ажиотаж намного больше. Только за 12 февраля на выставке побывали около 5 тыс. человек.