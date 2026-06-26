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Выставка-ярмарка в рамках Форума регионов Беларуси и России работает в "БелЭкспо"
Автор:Редакция news.by
Деловая программа Форума регионов завершилась, но 27 июня Минск продолжит жить атмосферой важного союзного события.
Выставка-ярмарка белорусских и российских производителей откроет двери для всех желающих. Экспозиция разделена на 2 части. На уличной представлены передовые модели техники, которая выпускается в двух странах, в том числе по линии импортозамещения. А внутри находится большой павильон с вкусными угощениями и изделиями от народных умельцев. Каждая область постарается удивить чем-то особенным.
И по традиции к "БелЭкспо" сегодня будут ходить дополнительные бесплатные автобусы от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская". Поспешите увидеть союзные достижения и даже попробовать их на вкус.