Выставка-ярмарка в рамках Форума регионов Беларуси и России работает в "БелЭкспо"

Выставка-ярмарка белорусских и российских производителей откроет двери для всех желающих. Экспозиция разделена на 2 части. На уличной представлены передовые модели техники, которая выпускается в двух странах, в том числе по линии импортозамещения. А внутри находится большой павильон с вкусными угощениями и изделиями от народных умельцев. Каждая область постарается удивить чем-то особенным.