Выставки военной техники, минута молчания и "Майский вальс": как Гродно празднует 9 Мая

День Победы в Гродно объединил тысячи жителей города - от шествия "Беларусь помнит" до возложения цветов и минуты молчания. Каждое событие сегодня о главном: памяти о подвиге народа, который отстоял мир и независимость страны.

Празднование Дня Победы началось с республиканской акции "Беларусь помнит". Тысячи жителей города - ветераны, молодежь, трудовые коллективы и семьи с детьми - прошли по центральным улицам города. В руках портреты героев войны.

9 Мая целый день звучат слова благодарности ветеранам. Атмосферу праздника поддерживают песни военных лет и знаменитый "Майский вальс". В парке Жилибера представители власти, общественных организаций и жители города возложили цветы и венки к памятнику советским воинам и партизанам.

Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома:

"Уже 81 год для нашей страны, для всех поколений белорусов это самый главный, самый священный праздник. Несмотря на погоду, все, кто хотели отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, живым ветеранам, просто посмотреть, как мы живем в мирной Беларуси, пришли сегодня сюда, на центральную площадь".

Праздничные площадки в центре Гродно работают в течение всего дня. Представлена и выставка современной военной техники.