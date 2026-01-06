Взрослую и детскую поликлиники открыли в Минске

Сразу 2 поликлиники торжественно открыли 6 января в молодом микрорайоне Минска. Это мультифункциональные и многопрофильные центры. Рассчитаны на 850 посещений для взрослых и 680 для детей.

Продолжаем пятилетку качества важными и нужными открытиями для людей. Заботой о здоровье сегодня в Октябрьском районе столицы двойное новоселье.



Для маленьких и взрослых пациентов двери открыли 13-я и 41-я поликлиники. Новые мультипрофильные центры оснащены современным оборудованием, чтобы каждый мог с комфортом получить качественную и своевременную медицинскую помощь.

Ольга Максимович, врач лечебной физкультуры 13-й городской детской клинической поликлиники г. Минска: "Мы находимся в кабинете спелеолечения, который начал действовать в нашей детской поликлинике. Спелеолечение - это немедикаментозный метод лечения в условиях микроклимата, максимально приближенного к свойствам природных соляных пещер. Стены кабинета облицованы соляными блоками, местом рождения которых является наш город Солигорск"

Илона Гончарова, главный врач 41-й городской поликлиники г. Минска: "Мы гордимся, наверное, вот этой базой диагностической, рентгеновским отделением, компьютерным томографом и ортопантомографом. Не каждая поликлиника может этим похвастаться. Мощность у нас 850 посещений в смену. Но оно соответственно будет расти, потому что микрорайоны, вы видите, разрастаются, новые дома сдаются".