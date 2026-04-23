XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии организован в гибридном формате

В Минске проходит XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Это уникальная площадка для профессионального обмена опытом и обсуждения современных направлений развития онкологической помощи, а также новейших достижений науки и практики.

В центре внимания ранняя диагностика и профилактика, генетические исследования, информационные технологии и искусственный интеллект в клинической практике.

Съезд организован в гибридном формате. Присоединиться можно как лично, так и онлайн. Для каждого специалиста это возможность получить доступ к самой актуальной информации, где бы он ни находился.

Кроме того, во время работы съезда докладчики и гости могут посетить специализированную выставку. На ней представлены крупнейшие производители лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "За последние годы очень большие деньги вложены в модернизацию и развитие онкологической службы нашей страны. Мы достигли значимых результатов в переоснащении ее самым высокотехнологичным оборудованием. И на съезде в том числе будут продемонстрированы те достижения в высоких технологиях, которые сегодня Республика Беларусь имеет. Это и CAR-T терапия, это и использование таргетных препаратов зарубежных производителей, которые сегодня мы имеем возможность предоставлять нашим гражданам, что увеличивает продолжительности их жизни".