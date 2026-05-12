"Я и моя семья - без сквернословия": почему культура общения важна для укрепления семейных ценностей

Все начинается с семьи, именно там закладывается фундамент в жизни детей. Как раз об этом и республиканская акция "Я и моя семья - без сквернословия", которая стартовала на этой неделе.

С 11 по 15 мая в Беларуси проходит республиканская акция "Я и моя семья - без сквернословия". Она направлена на популяризацию чистой родной речи, а также на укрепление традиционных семейных ценностей.

школьники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561583d1-1af7-46b3-a97e-eae79cdc7f19/conversions/a882671b-6613-4293-93a2-c77d66e5cc50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561583d1-1af7-46b3-a97e-eae79cdc7f19/conversions/a882671b-6613-4293-93a2-c77d66e5cc50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561583d1-1af7-46b3-a97e-eae79cdc7f19/conversions/a882671b-6613-4293-93a2-c77d66e5cc50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/561583d1-1af7-46b3-a97e-eae79cdc7f19/conversions/a882671b-6613-4293-93a2-c77d66e5cc50-xl-___webp_1920.webp 1920w

В фокусе внимания - форматы мероприятий, которые пройдут в учреждениях образования, культуры и других организациях. Особое внимание уделят дискуссиям, лекциям, творческим конкурсам, а также флешмобам. Их главная задача - помочь осознать ценность чистого слова и укрепить взаимоуважение в семье.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Огромное количество мероприятий запланировано не только в столице, а в целом по всей Республике Беларусь. Они приурочены непосредственно ко Дню семьи. Весь пул мероприятий направлен на освещение и популяризацию института белорусской семьи, которая на сегодняшний день направлена на активное воспитание подрастающего поколения".

Ирина Костевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c84744c-c921-4cac-ab0f-0e3686eb9e3b/conversions/5d1b8f67-ba67-4e33-baad-d0cc9cff1b76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c84744c-c921-4cac-ab0f-0e3686eb9e3b/conversions/5d1b8f67-ba67-4e33-baad-d0cc9cff1b76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c84744c-c921-4cac-ab0f-0e3686eb9e3b/conversions/5d1b8f67-ba67-4e33-baad-d0cc9cff1b76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c84744c-c921-4cac-ab0f-0e3686eb9e3b/conversions/5d1b8f67-ba67-4e33-baad-d0cc9cff1b76-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Все ключевое закладывается в семье, будущее страны закладывается дома. Как родители пытаются донести жизненные вопросы до своих детей, так формируется у ребенка основа и фундамент отношения к семье".