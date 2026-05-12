"Я и моя семья - без сквернословия": почему культура общения важна для укрепления семейных ценностей
Все начинается с семьи, именно там закладывается фундамент в жизни детей. Как раз об этом и республиканская акция "Я и моя семья - без сквернословия", которая стартовала на этой неделе.
С 11 по 15 мая в Беларуси проходит республиканская акция "Я и моя семья - без сквернословия". Она направлена на популяризацию чистой родной речи, а также на укрепление традиционных семейных ценностей.
В фокусе внимания - форматы мероприятий, которые пройдут в учреждениях образования, культуры и других организациях. Особое внимание уделят дискуссиям, лекциям, творческим конкурсам, а также флешмобам. Их главная задача - помочь осознать ценность чистого слова и укрепить взаимоуважение в семье.
Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:
"Огромное количество мероприятий запланировано не только в столице, а в целом по всей Республике Беларусь. Они приурочены непосредственно ко Дню семьи. Весь пул мероприятий направлен на освещение и популяризацию института белорусской семьи, которая на сегодняшний день направлена на активное воспитание подрастающего поколения".
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Все ключевое закладывается в семье, будущее страны закладывается дома. Как родители пытаются донести жизненные вопросы до своих детей, так формируется у ребенка основа и фундамент отношения к семье".
К акции "Я и моя семья - без сквернословия" подключаются все организации и учреждения сферы культуры и образования, чтобы отдать дань уважения материнской любви и заботе, а также подчеркнуть роль и значимость отца и семейному институту.