"Я очень люблю радио" - служители эфира рассказали о том, что ценят в своей работе

19 ноября состоялся I Национальный конкурс "РадиоТриумф". 18 хрустальных микрофонов были вручены лучшим. В 2025 году Белорусское радио отмечает 100-летие.

Столетие - хороший повод начать новый век с новой традиции. I Национальный конкурс "РадиоТриумф" - не просто премия и уважение, оценка работы тех, кого обычно не видно. Даже в мире коротких волн, которые теперь доступны и в интернете, радио привыкли слушать, а не смотреть. Голос – мощнейший способ коммуникации для наших героев.

Номинация "Легенда эфира" - единственная, где допустили исключение и вручили сразу 2 награды. Отметили радиоведущую Елену Швайко. Второй хрустальный микрофон достался Андрею Холодинскому. С его голоса и началось FM-вещание.

Ведущая Белорусского радио Елена Швайко 50 лет работает в эфире и до сих пор в строю, ведет прямые эфиры.

"Что-то надо менять в эфире. Надо менять подачу материала, меньше записей, побольше живого эфира, - Елена Швайко живет в ритме перемен. - Мы сделали часовую программу "Радыёфакт".

Елена Швайко с коллегами

"В 90-е не было проблем, чтобы к нам пришел министр на эфир, - вспоминает радиоведущая. - Вот сейчас это проблема - вызвонить министра на эфир. Тогда они приходили сами".

"50 лет на одном месте, на Белорусском радио. Я очень благодарна своей судьбе, что так случилось, - сказала обладательница премии во время ее вручения и обратилась к молодым журналистам, которые хотят связать свою судьбу с Белорусским радио: "Вы делаете правильный выбор!".

"Я не представляю, во-первых, что я когда-то встану утром и не пойду, не побегу на свою любимую работу. Конечно, буду работать столько, сколько позволит здоровье, это, безусловно, потому что уже возраст. Я очень люблю радио", - поделилась эмоциями Елена Швайко.

Елена Швайко

Музыкальный редактор "Радио-Минск" Андрей Холодинский также обладатель хрустального микрофона и лауреат номинации "Легенды эфира", 32 года работает в белорусском FM-эфире. Он рассказал о своей работе: "Музыкальный редактор подбирает песни, делает плейлист на сутки. Я очень много музыки слушал за свою жизнь. И мне уже было проще, когда я пришел на радио, я как-то знал, что с чем хорошо сочетается, что кому надо".

По его словам, радио - это образ жизни. "К сожалению или к счастью, я с некоторыми людьми сходился и расходился только из-за того, что меня ревновали к моей работе. Я объяснял, что я себе не принадлежу, я принадлежу радио", - поделился он личной информацией.

Андрей Холодинский

Самая драгоценная плата за работу - это эмоции, мурашки у людей, которые слушают радиопрограммы, считает заместитель главного редактора радио "Мир" в Беларуси Анна Иваницкая.

"Я тот человек, который формирует повестку. Вычитываю выпуски новостей, курирую общую информационную политику в рамках радио и занимаюсь авторскими программами, - рассказала о своей работе Анна Иваницкая. - Мы глаза слушателя. Мы описываем то, что вы показываете. Естественно, мы не можем сказать: "Вот здесь все началось". Нам надо объяснить где".

"Мурашки не испытаешь, если ты смотришь и видишь картинку. Картинка лишает нас этого счастья что-то дорисовывать в своем сознании. Это как смотреть экранизации книг. Мне кажется, что мир с большим уважением относится к тому наследию, которое есть, в том числе и радийному наследию", - считает Анна Иваницкая.

Анна Иваницкая.

"Я думаю, что и у вас, и у нас есть такие чувства, что твоя работа не оставляет никакого следа. Что ты что-то сделал, оно ценное для тебя, для выпускающего редактора. Для слушателей буквально мимолетно. Эти же программы маленькие, одна минута 30 секунд - и ничего не остается. А сейчас благодаря тому, что начали выкладывать программы на сайт, есть ощущение, что это в принципе может остаться", - рассуждает заместитель главного редактора радио "Мир" в Беларуси.

Антон Васюкевич

Как измерить уровень доверия, задается вопросом генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич.

"Очень трудно сейчас измерить рейтингами, какими-то охватами популярность радиостанций, потому что чаще всего это все сводится к каким-то маркетинговым результатам, стремлениям, целям, даже миссиям, может быть. Пути измерения - это прежде всего валюта рынка, - считает он. - А как измерить уровень доверия? Только через человеческое общение. Человек либо скажет, что он доверяет радио, либо нет. Поэтому этот критерий для нас сейчас очень важный и главный".