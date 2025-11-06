Ядерный вопрос, или Как США толкают мир к точке невозврата

89 секунд до полуночи на часах судного дня выставили ученые в начале этого года. Какой же срок до обречения человечества теперь, после заявлений Трампа.

Приказ хозяина Белого дома американским военным и научным специалистам немедленно начать испытания ядерного оружия - это выстрел из стартового пистолета. Начнется ли забег? Пока идут приготовления. Какова дистанция? Долгие годы и даже десятилетия. Чем будет вознагражден победитель? Ничем - его не будет.

Дональд Трамп настолько хаотичен в методах достижения своих целей, насколько стремительно их меняет. Американской президент, вальсируя в своих образах в еще не возведенном бальном зале Белого дома то носочком, то целым ботинком задевает красные линии, окаймляющие танцпол, и, кажется, что либо вот-вот вылетит за его пределы, либо вознесется куда неведомо.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли все войны между ними и все войны до них. Мы никогда не проигрывали. И сейчас мы не проигрываем войны. Просто иногда мы не сражаемся, чтобы выиграть. Вы понимаете, мы остаемся в странах по 15 лет, просто бомбим всех дотла, делаем жизнь всех невыносимой. Никто не знает, зачем мы это делаем. Эти войны никогда не заканчиваются. Но мы дали понять, что эпоха политкорректности в нашей армии закончилась. Мы не хотим ввязываться в войны. Я перестроил армию. У нас самая мощная армия в мире. Мы обновили наш ядерный арсенал. Мы ядерная держава номер один. Россия - вторая. Китай - далеко на третьем месте. Но они догонят нас через четыре или пять лет. Они хотят нас догнать и смогут это сделать. В этом году мы инвестируем в вооруженные силы США триллион долларов - это самая большая сумма, которую мы когда-либо вкладывали".

У России и США вместе взятых 90 процентов от общего числа ядерного вооружения, которое крутится вместе с нашей планетой. Опасный груз! США намерены найти ему применение в испытаниях, а вместе с тем нарастить количество подобного оружия. В разных источниках число ядерных боеголовок, которыми располагают США и Россия, разное. Информация засекречена, а той, что впору было бы быть гласной, стороны делиться перестали.

При этом первыми Штаты, а затем зеркальной мерой и Россия. Однако примерные цифры такие - почти 5 с половиной тысяч ядерных боеголовок у России, около 5 200 - у США. При этом многие виды американских ядерных вооружений или способных нести такой заряд устарели, или же находятся на длительной модернизации, которая затягивается, откладывается и просит все больше средств. Но несмотря на это, Трамп уверен: США - лидер. У Москвы свое мнение на этот счет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность. И то, что ее было нужно надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого, подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас".

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Если мы говорим о ядерном оружии, господин Трамп сказал, что Америка сегодня самая вооруженная страна в отношении ядерных боеголовок. На самом деле это не так. Все-таки, насколько мне известно, сегодня ядерный арсенал больше у Российской Федерации. Но даже несмотря на это, мы понимаем, что в случае конфликта, ядерной войны победителей не будет, будет уничтожен мир. Это определенно так. Поэтому даже вне зависимости от количества ядерных ракет, их хватит. Их хватит и у России, и у Соединенных Штатов Америки, чтобы погрузить мир в каменный век. Как говорил Альберт Эйнштейн: "Я не знаю, чем будет вестись Третья мировая война, но Четвертая точно камнями и палками". И это осознают лидеры и в Москве, и в Вашингтоне".

Гонка вооружений, демонстрация, наращивание и использование ядерного оружия вновь стали элементом мировой политики. При этом США в значительной степени отстают от России в отношении систем защиты от ядерных ударов. Однако это намерены исправить в течение ближайших лет системой ПРО "Золотой купол".