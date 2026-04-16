Ямочный ремонт, чистка ливневок, обновление остановок: как в Минске наводят порядок после зимы
Зима в этом году испытала нас на прочность - то рекордные морозы, то резкая оттепель. Такие температурные скачки - главный враг дорожного полотна. И практически сразу с наступлением весны специалисты приступили к устранению критической ямочности. Как организован процесс, смотрите в проекте "На контроле Президента".
"Работы по устранению ямочности именно в дворовых территориях мы должны завершить до 1 июля. Также выполняются работы по полной замене асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. Эти работы должны быть завершены до 1 сентября", - рассказал гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Максим Белоус.
Состояние дорожной сети непрерывно мониторят различные службы. Ведь любое нарушение уж слишком дорого обходится. Укладка асфальта - это не тот случай, когда можно сказать: и так сойдет. Перепады температуры, влага и зимний период обязательно вскроют попытки сэкономить на качестве, поэтому контроль точно лишним не будет. Ведь это в том числе и комфорт, безопасность и водителей, и пассажиров, и пешеходов.
Комитет госконтроля следит и за качеством, и за сроками, и за рациональным использованием средств. Задача - не дать "закатать деньги в асфальт" в буквальном смысле.
"В этом году уделили дополнительное внимание вопросам использования так называемых возвратных материалов. Проведение ямочного ремонта связано с тем, что используется специальная техника для фрезирования покрытия, либо вырубка асфальта. Повторное применение б/у асфальтогранулята требует по законодательству возврата денежных средств, израсходованных на его продажу. Как мы установили по Минску более 400 тыс. т образуется асфальтогранулта, но порядка 300 тыс. т продается на сторону. Этот резерв пополнения доходов бюджета, нам надо задействовать. Предлагаем правительству внести изменения в действующие нормативно-правовые акты", - отметил замначальника Главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси Владимир Бондарь.
К слову, порядок - это не только то, что под ногами. Это и то, что скрыто под землей. Чтобы город "не поплыл" во время сильных ливней, в активном режиме идет чистка ливневок. Километры труб освобождают от мусора и соляной смеси, которой щедро посыпали дороги зимой.
Внешний вид остановок - это тоже пункт в большом списке Комитета госконтроля, где зима оставляет свой отпечаток и нужно навести порядок. Налет, трещины от мороза, усталость металла. Где-то достаточно лишь косметического ремонта, отшлифовать, подкрасить и готово, а где-то старые металлические конструкции уступают место новым и современным, которые подстать городскому стилю. Ведь все мы знаем, что в чистом и ухоженном пространстве не так обидно подождать автобус лишние пять минут.