Яркое новогоднее шоу подарил детям Белорусский союз женщин

Быть рядом, поддерживать и дарить чудо - одна из важных миссий республиканской благотворительной акции "Наши дети".

26 декабря марафон добрых дел добрался до Национальной библиотеки, где в гостях побывали ребята из Гродненской и Гомельской областей. Получился настоящий праздник, подаривший детворе радостные эмоции и незабываемые впечатления.

Национальную библиотеку Беларуси называют "алмазом знаний", хранилищем историко-культурного наследия и, конечно, визитной карточкой страны. Сегодня ее смело можно назвать и Академией добрых дел, которая распахнула свои двери для самых маленьких жителей Синеокой.

Ни один ребенок в Беларуси не должен остаться без внимания и заботы - такая важная миссия у республиканской благотворительной акции "Наши дети". Быть рядом, поддерживать и дарить чудо - сегодня за это отвечает Белорусский союз женщин.

Марина Денисевич, руководитель республиканского офиса Белорусского союза женщин:

"Детки приезжают к нам каждый год не только на эти акции, но и на другие республиканские или наши собственные акции. Детки помнят эти события, вспоминают их из года в год. Многие просятся приехать еще раз. Мы стараемся максимально чаще приглашать в город Минск, чтобы ребята посмотрели что-то интересное, получили незабываемые эмоции, почувствовали любовь".

В гостях у сказки побывали 100 воспитанников социально-педагогических центров, домов семейного типа и детских домов из Гродненской и Гомельской областей. Программу для ребят подготовили насыщенную, каждый момент которой был наполнен ожиданием новогоднего чуда.

Самая долгожданная часть - мюзикл под названием "Секрет волшебной сказки... новогодний!".

"Сегодняшнее представление о том, что добро всегда побеждает зло, что надо верить в чудеса, любить и дарить всем окружающим улыбки", - рассказала Снегурочка.

Республиканская акция "Наши дети" - очередное доказательство того, что добро и милосердие в характере белорусского народа. Марафон добра проходит под патронатом Президента вот уже 30 лет и объединяет всех нас.

"Всем нашим маленьким ребятам я хотел бы пожелать верить в чудо. Ведь чудо сотворить под силу каждому из нас - всем тем, кто живет в нашей родной Беларуси, - сказал Дед Мороз. - И каждый из вас может сотворить это чудо - уж поверьте мне, настоящему волшебнику. С Новым годом!"