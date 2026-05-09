Ярмарка, город мастеров и полевой кинозал: как на Кургане Славы встретят 9 Мая
Автор:Редакция news.by
Местом притяжения всех жителей Минской области и празднования Великой Победы стал Курган Славы. С минуты на минуту там начнется церемония возложения цветов к подножию мемориального комплекса в знак благодарности героям-освободителям.
С самого утра на площадке у кургана работает выставка-ярмарка. Свои достижения демонстрируют все районы Минской области, предприятия - флагманы региона. Здесь же развернулся и город мастеров - от ремесленников до творческих коллективов. Также развернут полевой кинозал.
К празднику Победы у Кургана Славы обновили и экспозицию военной техники.
Фото: sb.by