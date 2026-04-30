Ярмарка вакансий в Минске собрала сотни соискателей

Помощь в трудоустройстве и подборе компетентных специалистов - городская ярмарка вакансий прошла в Минске и собрала несколько сотен соискателей. Вакансии предлагали в промышленности, строительстве, транспорте, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе. Собеседование можно было пройти на месте. Также консультировали по условиям предоставления финансовой поддержки в виде субсидии на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности.

Наталья Пожиток, ведущий специалист ГП "Минсктранс": "Мы приглашаем к нам водителей троллейбуса, водителей автомобиля, водителей трамвая. Желающие работать водителем троллейбуса проходят обучение, срок обучения составляет 3,5 - 4 месяца. Проводим также переподготовку водителей автомобилей с категории B или C на категорию D. Во время обучения выплачивается заработная плата около 1 тыс. рублей. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону или на сайте предприятия".

"Две трети предложенных вакансий по рабочим специальностям, - рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько. - Востребованы водители, трактористы, каменщики, штукатуры, слесари. И Минтруда, и комитет работают в том направлении, чтобы по возможности приблизить и нанимателя, и соискателя через электронные порталы".