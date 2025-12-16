3.71 BYN
Ярослав Давыденко призвал молодежь принимать активное участие в социально-политической жизни страны
Вопрос вовлеченности нового поколения в общественно-политическую жизнь страны остается одним из ключевых для будущего Беларуси. По мнению политолога Ярослава Давыденко, современная молодежь осознает связь между личным участием и стабильностью, но при этом существует и определенная дистанцированность от процессов. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Молодежь четко осознает, что уровень ее участия, сегодняшняя реализация нашей политики - это залог ее успешного становления в будущем", - отмечает политолог. Он сформулировал принцип активной позиции: "Хочешь построить себе сильную независимую страну, хочешь обеспечить свою социально-экономическую стабильность, уровень достатка, значит, тебе нужно напрямую участвовать в политическом процессе в стране, иначе мы можем потерять гарантии суверенитета и стабильности".
Тем не менее, аналитик констатирует наличие некоторого отчуждения, причиной которого является отсутствие личного опыта переживания трудностей. Поколение, выросшее в условиях стабильности, воспринимает кризисы прошлого как далекую историю. "Поколение белорусов, которое с этим не сталкивалось, узнает об этом из учебников по истории, рассказов родителей. Для них это все кажется такой страшной, неповторимой историей, которая, казалось бы, нас никогда не затронет", - сказал Ярослав Давыденко.
Политолог напомнил, что нынешние социальные гарантии - результат напряженной борьбы и трудных политических решений. "Если бы не политика тогда нашего Президента, мы бы даже не знали, чего нам сейчас ожидать от современного общества", - заявил Ярослав Давыденко.
Парадоксальным образом, по его мнению, успешная социальная политика, обеспечивающая стабильность, сама может способствовать пассивности молодежи: "Текущая наша социальная политика позволяет молодежи несколько дистанцироваться от политики, неактивно в ней участвовать, потратить время на самореализацию, хобби. И в этом, конечно же, большой плюс нашей экономики. Но если смотреть на перспективу, мы понимаем, что молодежь надо как-то стимулировать к социально-политической активности".
Таким образом, перед государством и обществом стоит задача не только сохранять достигнутые социальные гарантии, но и постоянно объяснять их ценность, вовлекая новое поколение в активное соучастие в построении будущего страны, чтобы обеспечить преемственность курса на суверенитет и стабильность.