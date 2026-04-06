3 апреля 2026 года вечером видеохостинг YouTube, позиционирующий себя как глобальную площадку для видеоконтента, примерил роль цифрового палача. За секунды он удалил многолетние аккаунты ОНТ, СТВ и БЕЛТА без суда, следствия, без ссылки на конкретные видеоролики, как будто их и не было.

Видимо, правду в эфире говорили слишком забористо, раз уж Google внезапно решил вспомнить о своем "превосходстве" над контентом.

Накануне, в марте, США торжественно сняли санкции с Минфина Беларуси. Опять же пишут, что как раз из-за них американский YouTube отключил монетизацию AdSense всем белорусским издателям. После снятия санкций США в марте некоторые ждали, что, возможно, ее вернут.

Вместо этого пока происходит полный расстрел крупных аккаунтов. Каналы-миллионники с миллиардными просмотрами исчезают. Тут уместно вспомнить логическую конструкцию "5 санкций снимаете и 5 новых вводите". Тут же стали плодиться фейковые клоны удаленных аккаунтов и их почему-то никто не сносит.

Люди, признанные в Беларуси экстремистами и даже террористами, показали свои январские обращения к YouTube с просьбой удалить государственные каналы Беларуси с американского хостинга. Трудно понять, насколько именно это послужило реальной причиной для сноса. Ведь YouTube никак их не объясняет. Но если полагаться на реплики тех же беглых экстремистов, то белорусские каналы удалили за некое "обнародование личных данных".

В 2020-м, когда эти же "демократы" публиковали адреса, фамилии и телефоны силовиков, учителей, журналистов, пытаясь запугать, YouTube молчал. Теперь он вдруг "проснулся".

Сейчас Зеленский на весь мир грозит расправой президенту Венгрии и обещает передать его адрес украинским террористам-радикалам. Все "демократы" молчат, как рыбы об лед. Потому что когда "свой" шантажирует - это "защита ценностей", "активизм", а когда государство защищает своих граждан от травли - это уже "тоталитаризм", "репрессии".

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия):

"YouTube не показывает то, что не нужно США: повестки, идеологии. Мы в Беларуси и России это замечали. В России есть огромное количество иноагентов, которые показываются даже детям (хотя YouTube недавно признался Google, что никакой рамки детской нет). Или, например, в Беларуси продвигают какие-то экстремистские YouTube-каналы. Я думаю, что если YouTube ведет себя так, то ему не место в цивилизованных странах, в том числе в Беларуси. В России мы уже боремся, и это достаточно успешно. Трафик на YouTube снизился, есть другие отечественные платформы, которые законы соблюдают. Как оказалось, они более свободны, нежели свободный YouTube".

Вы думаете, это только с белорусами такое происходит? Россию YouTube начал методично "зачищать" уже давно. С 2020 года американский видеохостинг ограничил доступ к 207 российским каналам. Только за первую половину 2024 года забанил 83, а в 2025-м Google вообще разошелся: удалил за год порядка 11 тыс. каналов по всему миру, из них 2 тыс. - российских. Это были не только каналы вроде "Соловьев LIVE" или RT, а например, Совет Федерации. Какая на нем пропаганда? Западные площадки любят кричать о нейтральности, свободе слова и о том, что они лишь "платформа", а не "редакция". Однако когда дело касается неугодных, они внезапно вспоминают о внутренних правилах, которые трактуются исключительно в одностороннем порядке.

"Цифровой суверенитет" на деле - это элементарное выживание. Либо ты развиваешь свои платформы, либо вечно играешь на чужой площадке, где в любой момент могут использовать рубильник. Сегодня у вас есть канал, а завтра - нет. Сегодня монетизация есть, а завтра ее забрали из-за санкций.