YouTube удалил канал рейтингового проекта телеканала "НТВ-Беларусь" - "ЧП.by"

Очередная атака на свободу слова: доступ к каналам Международного радио "Беларусь" заблокирован на видеохостинге YouTube без права восстановления.

Аккаунт не удалили, но управлять им у интернет-администраторов возможности нет.

Среди стран, где аудитория чаще всего просматривала контент радио на YouTube, лидировала Польша - на нее приходилось свыше 84 % всех зрителей. Далее с большим отрывом шли Германия, Великобритания и США. Теперь они лишились права на получение информации, альтернативной западной точки зрения.

Напомним, в начале апреля аналогичная участь постигла YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Их удалили под предлогом санкционных ограничений.

В Министерстве информации назвали эти действия "недружественным и безосновательным шагом" и оставили за собой право на ответные меры.

И сегодня YouTube удалил также канал одного из самых рейтинговых проектов телеканала "НТВ-Беларусь" - канал "ЧП.by" с более чем 90 тыс. подписчиков!