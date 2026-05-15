YouTube удалил канал рейтингового проекта телеканала "НТВ-Беларусь" - "ЧП.by"
Очередная атака на свободу слова: доступ к каналам Международного радио "Беларусь" заблокирован на видеохостинге YouTube без права восстановления.
Аккаунт не удалили, но управлять им у интернет-администраторов возможности нет.
Среди стран, где аудитория чаще всего просматривала контент радио на YouTube, лидировала Польша - на нее приходилось свыше 84 % всех зрителей. Далее с большим отрывом шли Германия, Великобритания и США. Теперь они лишились права на получение информации, альтернативной западной точки зрения.
Напомним, в начале апреля аналогичная участь постигла YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Их удалили под предлогом санкционных ограничений.
В Министерстве информации назвали эти действия "недружественным и безосновательным шагом" и оставили за собой право на ответные меры.
И сегодня YouTube удалил также канал одного из самых рейтинговых проектов телеканала "НТВ-Беларусь" - канал "ЧП.by" с более чем 90 тыс. подписчиков!
Комментарии, на наш взгляд, излишни - все очевидно: от бессилия в своей информационной истерике, антибелорусские силы варварски и вопреки всем установленным правилам удаляют правду, которая бьет по ним так больно, что у них нет другого выхода, кроме банального удаления.