Юбилей "Белавиа" - за 30 лет авиакомпания перевезла почти 40 млн пассажиров

Новые страны и континенты Беларусь открывает благодаря Национальной авиакомпании "Белавиа". 5 марта 2026 года ей исполняется 30 лет. В поздравлении от Президента говорится, что несмотря на санкционное давление, авиакомпания держит высокую планку и с уверенностью смотрит в будущее: обновляет воздушный флот и расширяет географию полетов.

1996 год знаковый для белорусской гражданской авиации: тогда по сути был дан старт развитию международной маршрутной сети и масштабному обновлению воздушного флота.

Авиакомпании "Белавиа" - 30 лет

Точка отсчета - 5 марта 1996 года. Но фактически история авиакомпании начинается в 1933 году с открытия Минского аэровокзала и первого почтово-пассажирского рейса в Москву через три года, в 1936-м - 90 лет назад. Уже после войны здание аэровокзала обновили. Оно сохранилось и по сей день.

Сейчас это памятник архитектуры и музей, который хранит память о первом регулярном полете.

В апреле третий дальнемагистральный самолет станет на крыло

Сегодня полетная программа Национального авиаперевозчика широкая - 18 стран, и несмотря на все сложности (ковидные или нынешние ограничения на полеты в Персидском заливе), в планах и Тунис, и Иордания. Чтобы летать далеко, компания обновляет свой флот. Два аэробуса А330 уже в строю. В апреле и третий поставят на крыло.

"Одно дело, когда человек отвечает за 189 пассажиров, другое - за 285. Сто человек разница, - отметил командир отряда пилотов авиакомпании "Белавиа" Олег Салтовский. - Дальнемагистральные полеты - бешеное расстояние, бешеная высота, бешеная скорость. Совсем другие усталости. Здесь совсем другой подход. Это можно сравнить с полетом на Луну".

Техника будет приобретаться при первой возможности

Присматриваются сейчас и к российскому авиапрому, детально будут говорить, когда первый самолет будет готов. Но обновление парка всегда в приоритете.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"Ни на секунду не отказывались от идей по обновлению флота, по увеличению флота. И нам это крайне необходимо. Техника будет приобретаться при первой же возможности. Я думаю, что мы в этом году сможем добавить в наш флот самолеты".

Сегодня коллектив пилотов "Белавиа" - это сплав молодости и опыта

Спрос на полеты растет. Белорусы привыкли и любят летать. И летать с комфортом. Безопасность, сервис и профессиональное мастерство в "Белавиа" всегда держат на высоте. Средний возраст пилотов - 39 с половиной лет. Сплав опыта и молодости дает хороший результат. В 2025 году состоялся первый выпуск пилотов гражданской авиации БГАА. Из 10 шестеро в команде "Белавиа".

"На данный момент три человека проходят программу ввода в строй в качестве вторых пилотов. На самолете "Эмбраер" два человека приступили к штурманским полетам. Идет процесс ввода молодежи на самолете "Боинг-737", тоже два человека. Я очень доволен этими ребятами. Это хорошая молодежь, это талантливая молодежь", - сказал Олег Салтовский.

В 2026 году планируют взять в команду троих выпускников. Конкуренция высока. В "Белавиа" хотят попасть и асы высоты из других стран. Хорошие условия для работы и жизни в Беларуси - большой плюс. И вылетов все больше. За 30 лет - 40 млн пассажиров. В "Белавиа" стремятся к пику 2019-го, когда за год перевезли более 4 млн.

Игорь Чергинец:

"Когда нет войн, конфликтов, каких-то катаклизмов, в авиации идет средний рост перевоза пассажиров около 4-6 %. Мировая статистика говорит: за первый месяц этого года во всем мире перевезено чуть больше 4 % по сравнению с январем 2025 года".

Двери открыты для профессионалов с большим желанием работать