Юбилейный сезон - Минский тепличный комбинат после реконструкции стремится к рекордному урожаю

Минский парниково-тепличный комбинат стремится к рекордному урожаю в этом году - 5 тыс. тонн свежих овощей. К слову, это юбилейный 80-й сезон для предприятия. После масштабной реконструкции оно кардинально изменило свой облик и функционал.

В тепличных условиях выращивают также цветы столицы. 60 тыс. хризантем, в том числе для украшения Минска, там растут. В весенне-летний сезон здесь будут собирать урожай томатов, баклажанов и перцев. За климатом, питанием и поливом растений автоматический контроль.