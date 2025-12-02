Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Юбилейный сезон - Минский тепличный комбинат после реконструкции стремится к рекордному урожаю

Минский парниково-тепличный комбинат стремится к рекордному урожаю в этом году - 5 тыс. тонн свежих овощей. К слову, это юбилейный 80-й сезон для предприятия. После масштабной реконструкции оно кардинально изменило свой облик и функционал.

В тепличных условиях выращивают также цветы столицы. 60 тыс. хризантем, в том числе для украшения Минска, там растут. В весенне-летний сезон здесь будут собирать урожай томатов, баклажанов и перцев. За климатом, питанием и поливом растений автоматический контроль.

Осенне-зимний сезон - подходящий для выращивания среднеплодных огурцов. В этом году в качестве эксперимента впервые будут собирать и урожай короткоплодного сорта. Для любителей свежей зелени здесь выращивают салатный микс. Также на предприятии готовятся и к 8 марта. Под посев планируют 230 тыс. луковиц тюльпанов 12 видов.

Разделы:

Общество

Теги:

урожай