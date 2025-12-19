Юлия Абухович рассказала, какие отрасли имеют наибольший потенциал в импортозамещении

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания ВНС подчеркнул в очередной раз важность диверсификации экспорта и импортозамещения. Какие отрасли имеют наибольший приоритет и потенциал, рассказала аналитик Юлия Абухович.

"Эти отрасли были озвучены в докладе Президента. Это станкостроение, машиностроение, агропромышленный комплекс, который сегодня показывает впечатляющие результаты", - перечислила она.

Аналитик обратила внимание: многое из того, что мы производим, - уже бренд Республики Беларусь. Например, это медицина и все, что касается здравоохранения. К слову, показатели в развитии здравоохранения впечатляющие. "Мы четко понимаем, что, основываясь на прошлом опыте, по любому мановению пальца недружественных стран можно лишиться всего, если не будем думать о технологическом суверенитете", - отметила Юлия Абухович.

По ее словам, Беларусь начинала с импортозамещения, а сегодня это переходит в новую стадию - технологический суверенитет. "Продукцию можно производить как самостоятельно, так и в союзе со стратегическими партнерами. Это то, что будет приносить пользу и нашему государству, и нашим странам-партнерам", - пояснила она.