Юрий Сенько: Люди верят в профсоюзное движение, желают участвовать в нем

В период посевной в рейд выходят профсоюзы. Чему они уделяют отдельное внимание, рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

"Мы прекрасно понимаем, что вся подготовительная работа для проведения посевной кампании предприятиями нашей страны проведена. Никогда не стремимся проводить свои проверки, чтобы каким-то образом мешать специалистам, которые занимаются своей профессиональной работой", - отметил он.

Технические инспекторы, выезжая на предприятие, смотрят точечно для того, чтобы удостовериться, устранены ли технические ошибки, которые были допущены там ранее. "Если таковых нет, мы не мешаем работать дальше, но вместе с тем, если они присутствуют, мы срочно пишем предписание, которое обязательно для исполнения руководителем такого предприятия", - сказал Юрий Сенько.

Такой формат работы всегда полезен. Инспекторы не занимают много времени работников, и в то же время точно отрабатывают вопросы, которые сегодня важны для них.

Президент Беларуси неоднократно говорил о том, что особое внимание должно уделяться вопросам трудящихся. С этой целью и были созданы первичные организации. "Люди верят в профсоюзное движение, желают участвовать. Они понимают, что это возможность выразить коллективную мысль работников предприятия, которая важна как для руководителя предприятия, так и в целом системы всех нанимателей, которые с учетом высказанного мнения трудящихся уже принимают решение вносить изменения в законодательство, в приказы, регламентирующие порядок работы. Особенно важно вносить изменения в коллективные договора, которые регулируют отношения между работником и нанимателем", - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси.