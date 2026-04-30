За 2025 год в Беларуси было заключено 680 коллективных договоров

Защита прав трудящихся, соблюдение законодательства о труде, вопросы охраны труда, а также развитие коллективно-договорного регулирования в организациях страны - ключевые направления в работе профсоюзов Беларуси.

Сегодня самая многочисленная общественная организация республики объединяет около 4 млн человек.

Для улучшения гарантий трудящихся только в Трудовом кодексе есть около 50 норм, которые имеют отсылку к коллективному договору, где напрямую прописываются соответствующие обязательства.

В Беларуси действует более 18 тыс. коллективных договоров. Охват таким регулированием на постсоветском пространстве в республике один самых высоких - более 95 %.

Дмитрий Алексейчик, начальник Главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

"Позиция профсоюзов однозначная: коллективный договор должен быть в каждой организации. Этот документ - местная конституция, направленная на защиту и поддержку всех работников. Мы поступательно движемся в направлении увеличения охвата коллективно-договорным регулированием в стране. И статистика показывает, что ежегодно количество коллективных договоров у нас прирастает. Только за прошлый год в организациях республики было заключено 680 коллективных договоров".

Дмитрий Алексейчик, начальник Главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

1 мая в Беларуси отметят Праздник труда, по всей стране пройдут праздничные мероприятия, среди которых открытие досок почета, чествование человека труда и женщин-тружениц в Год белорусской женщины.