За 2025 год в Беларуси было заключено 680 коллективных договоров
Защита прав трудящихся, соблюдение законодательства о труде, вопросы охраны труда, а также развитие коллективно-договорного регулирования в организациях страны - ключевые направления в работе профсоюзов Беларуси.
Сегодня самая многочисленная общественная организация республики объединяет около 4 млн человек.
Для улучшения гарантий трудящихся только в Трудовом кодексе есть около 50 норм, которые имеют отсылку к коллективному договору, где напрямую прописываются соответствующие обязательства.
В Беларуси действует более 18 тыс. коллективных договоров. Охват таким регулированием на постсоветском пространстве в республике один самых высоких - более 95 %.
Дмитрий Алексейчик, начальник Главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
"Позиция профсоюзов однозначная: коллективный договор должен быть в каждой организации. Этот документ - местная конституция, направленная на защиту и поддержку всех работников. Мы поступательно движемся в направлении увеличения охвата коллективно-договорным регулированием в стране. И статистика показывает, что ежегодно количество коллективных договоров у нас прирастает. Только за прошлый год в организациях республики было заключено 680 коллективных договоров".
1 мая в Беларуси отметят Праздник труда, по всей стране пройдут праздничные мероприятия, среди которых открытие досок почета, чествование человека труда и женщин-тружениц в Год белорусской женщины.
В столице центральной площадкой праздника традиционно станет парк Победы, где ожидается около 20 тыс. гостей.