За 2025 год в областных центрах Беларуси продали жилья на 500 млн долларов

Гродно находится в лидерах среди областных центров Беларуси по активности на рынке недвижимости. В 2025 году совершено более 3300 сделок, цена квадрата увеличилась практически на треть, средняя стоимость метра жилплощади - немногим более тысячи долларов.

А вот меньше всего квартир продано в Могилеве - 1846 сделок. Однако цены на них также выросли - сразу на четверть. 960 долларов в эквиваленте - средняя стоимость квадрата в городе на Днепре.

Вероника Соловьева, начальник управления оценки Национального кадастрового агентства:

"Общее снижение активности рынка в областных центрах находится в пределах 10 %, эти показатели чуть выше, чем в столице, то есть в столице активность снизилась на 20 %, с 19 тыс. до 15 тыс. количество сделок сократилось. Однако при этом мы наблюдаем рост средней цены квадратного метра на 23 % в долларовом эквиваленте. При этом можно отметить, что в рублевом эквиваленте за тот же период рост цен составил всего 8 %".

Вероника Соловьева, начальник управления оценки Национального кадастрового агентства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f851e39-4f64-4076-9260-d6969bcc6bea/conversions/fc3cd068-5ea4-4907-b737-5dfa8aeb84f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f851e39-4f64-4076-9260-d6969bcc6bea/conversions/fc3cd068-5ea4-4907-b737-5dfa8aeb84f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f851e39-4f64-4076-9260-d6969bcc6bea/conversions/fc3cd068-5ea4-4907-b737-5dfa8aeb84f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f851e39-4f64-4076-9260-d6969bcc6bea/conversions/fc3cd068-5ea4-4907-b737-5dfa8aeb84f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вклад в активность рынка вносят не только белорусы: иностранцы также стабильно инвестируют в жилую недвижимость, их доля в общем объем сделок составляет около 5 %.