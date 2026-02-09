3.73 BYN
За 2025 год в областных центрах Беларуси продали жилья на 500 млн долларов
Гродно находится в лидерах среди областных центров Беларуси по активности на рынке недвижимости. В 2025 году совершено более 3300 сделок, цена квадрата увеличилась практически на треть, средняя стоимость метра жилплощади - немногим более тысячи долларов.
А вот меньше всего квартир продано в Могилеве - 1846 сделок. Однако цены на них также выросли - сразу на четверть. 960 долларов в эквиваленте - средняя стоимость квадрата в городе на Днепре.
Вероника Соловьева, начальник управления оценки Национального кадастрового агентства:
"Общее снижение активности рынка в областных центрах находится в пределах 10 %, эти показатели чуть выше, чем в столице, то есть в столице активность снизилась на 20 %, с 19 тыс. до 15 тыс. количество сделок сократилось. Однако при этом мы наблюдаем рост средней цены квадратного метра на 23 % в долларовом эквиваленте. При этом можно отметить, что в рублевом эквиваленте за тот же период рост цен составил всего 8 %".
Вклад в активность рынка вносят не только белорусы: иностранцы также стабильно инвестируют в жилую недвижимость, их доля в общем объем сделок составляет около 5 %.
Жилье чаще всего иностранные граждане покупают именно в Минске. Наибольший интерес проявляют жители России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана и Германии.