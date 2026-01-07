3.67 BYN
За 5 лет в Беларуси построят и реконструируют не менее 25 тыс. км дорог
Новое качество автомобильных дорог, которые отвечают современным стандартам безопасности, - главная задача государственной программы "Дороги Беларуси".
Она утверждена на 5 лет. Ключевое в ней - поддержание крупных республиканских трасс и небольших подъездных в агрогородках в хорошем состоянии, тем самым обеспечивая комфортную жизнь в любой точке страны.
На это влияет, кстати, и общественный транспорт. Достаточное его количество сокращает и время в пути, и ожидание на остановках. Решать все эти вопросы призвана еще одна госпрограмма - "Транспорт Беларуси".
Сколько обновим магистралей? Где построим новые, станет ли больше электробусов на улицах городов?
Обновленные трассы
Всего в Беларуси 86 тыс. км автодорог и более 5 тыс. мостов. Конечно, многим не один десяток лет и постепенно приходит время обновлять эти трассы. Ведь это и комфорт, и безопасность и водителей, и пассажиров, и пешеходов.
В ближайшие 5 лет (значит до 2030 года) отремонтируют 25 тыс. км магистралей. И это почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущую пятилетку. Хотя и за нее сделано немало.
Одна из дорог Р53 от Минска до Смолевичей и Жодино. Двухполоска не справлялась с интенсивным трафиком, сейчас 4 полосы. А значит пропускная способность вдвое больше. Работы на Р53 продолжатся и до 2030 года. Новая пятилетка и новые планы. Трасса будет обновляться до Борисова.
Среди других крупных объектов дорога Минск - Витебск от Плещениц до Лепеля. А далее от Лепеля до Сорочино. Еще от Речицы до Калинковичей и на участке от Могилева до Чаус.
Леонид Зенкевич, начальник управления главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Планируется устройство цементобетонного покрытия на наиболее востребованных участках республиканских дорог, являющихся выходами из города Минска в пределах второй кольцевой автомобильной дороги. Это участки дорог Р28 Минск - Молодечно, М6 Минск - Гродно, Р1 Минск - Дзержинск и Р23 Минск - Микошевичи".
Дороги от агрогородков до райцентров
Особое внимание дорогам в агрогородках. Многие гравийки до райцентров станут с гладким полотном. Что касается мостов, то их за пятилетку обновят не менее 500. Это значит по 100 каждый год.
Леонид Зенкевич, начальник управления главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"На реализацию мероприятий госпрограммы планируется направить почти 19 млрд рублей, львиную долю из которых составляют средства республиканского бюджета. Это почти 17 млрд рублей, а также средства местных бюджетов - 2 млрд рублей".
Ставка на электробусы
Обновляем и общественный транспорт, тем более спрос на него есть, несмотря на то что и личных авто на дорогах становится все больше. Посчитали, что за 5 лет троллейбусами, автобусами, трамваями, поездами и самолетами будут пользоваться почти 9,5 млрд человек.
Анастасия Бернюкевич, замначальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"В области обновления подвижного состава запланировано обновить городского транспорта свыше 3000 единиц. Области и город Минск получат более обновленный подвижной состав, современный. Уклон, конечно же, сделан на электротранспорт. Это электробусы, троллейбусы с автономным увеличенным ходом. Соответственно обновление метрополитена - вагонов".
Продолжим строить и третью линию минского метро. Новые трамвайные пути в Новополоцке, обновят их в Витебске. Реконструкция ждет и гидроузел Днепро-Бугского канала на Брестчине. А также Минтранс обещает активные работы по скоростному сообщению от столицы до Национального аэропорта по ветке ж/д.