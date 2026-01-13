За честный труд и правду: Лукашенко вручил награды ведущим представителям СМИ Беларуси

2025 год в целом был успешным и во многом знаковым, об этом заявил 13 января Александр Лукашенко на традиционном, в канун старого Нового года, торжественном приеме от имени главы государства.

Президент отметил, что жители Беларуси должны сделать все, чтобы наступивший 2026 год стал еще лучше. Тем более, впервые выбрана не просто тема года, а символ, значит, Год белорусской женщины просто обязан стать особенным.

Белорусский лидер подчеркнул, что желание женщины на этом вечере - закон. Среди приглашенных - работники самых разных сфер: деятели искусства, спортсмены, политологи, высшие должностные лица и журналисты.

Особые слова от главы государства посвящены именно представителям СМИ, экспертам и аналитикам. Они защищают интересы страны на информационном фронте наравне с военными.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Время непростое сейчас. Что будет завтра, мы не знаем, я вам искренне об этом говорю. Обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Поэтому вы впереди. Средства массовой информации и журналисты сегодня на переднем крае. И я абсолютно убежден, что мы не повторим того, что было у нас совсем недавно. Пришли молодые, креативные и очень красивые люди, особенно женщины (в Год женщины это важно). Вы, как никто, знаете, что повестка сегодня перегружена огромным количеством интерпретаций, не всегда корректных, часто лживых, а вам надо выходить постоянно к людям и говорить правду, которая, к сожалению, не такая интересная, как вымысел, не такая яркая, как фейк. Но вы это делаете, работаете честно, профессионально, умело, отбивая информационные вбросы, цель которых - внести разлад в нашу жизнь. Вам доверяют люди, и это высшая оценка труда".

Следуя доброй традиции, Президент лично чествовал тех, кто в 2025 году достиг профессиональных вершин и своим трудом, безупречной службой и творчеством прославил Беларусь.

Среди них: первый заместитель Председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко отмечен медалью Франциска Скорины. Главный директор главной дирекции телеканала "Первый информационный" Наталья Гороховик и генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич - Благодарностью Президента.

Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании:

"Я считаю, что в телевизионной журналистике нет личных наград. Это очень коллективный труд, очень коллективная профессия. И за человеком, который работает в кадре, стоит очень много людей, которые ему помогают, - это операторы, модераторы, шеф-редакторы, режиссеры, стилисты, инженеры и много-много кого еще. Поэтому, безусловно, это общая награда. Спасибо Президенту за такую оценку. Я хочу сказать, что мне, правда, повезло работать в коллективе очень профессиональных и неравнодушных людей. Я уверен, что Белтелерадиокомпания и дальше будет радовать зрителя актуальным, интересным, острым контентом, учитывая геополитические реалии, информационные войны, которые сегодня бушуют по всей планете, и то давление, которое оказывается на нашу страну".

Наталья Гороховик, главный директор главной дирекции телеканала "Первый информационный" Белтелерадиокомпании:

"Мне выпала огромная честь представлять команду "Первого информационного", стоять у истоков этого масштабного, грандиозного проекта под названием "Первый информационный". Мы ворвались в информационное пространство, это было непросто, но мы справились. И, конечно, мы только завоевываем наших зрителей, но кто нас знает, Агентство теленовостей - это большие профессионалы, это люди яркие в своей профессии, поэтому школа у нас высокого качества. Мы вещаем 24/7, контент у нас разнообразный. Мы рассчитываем на то, что на наш канал придет и молодежь. Это динамичный канал, оперативный, у нас новости каждый час. Одна из последних премьер - это интерактивный подкаст, но не последняя премьера, так что приходите к нам на канал".

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио Белтелерадиокомпании:

"Благодарность главы государства - это награда не только моя, а всего нашего большого творческого коллектива, который ежедневным трудом в беспрерывном режиме обеспечивает информационное сопровождение внутренней и внешней политики нашего государства. Консолидирующая роль радио и СМИ в том, чтобы доводить всесторонне объективную и на самом деле правдивую информацию, что же происходит и в нашей стране, и в мире. Благодаря этому мы имеем высочайший уровень доверия к тому контенту, который мы производим, и для нас это самая большая ценность".

