За нынешнюю пятилетку в Беларуси планируется возвести 5 млн квадратов арендного жилья

Беларусь сохранит тренд на возведение арендного жилья. За минувшие 5 лет темпы строительства таких квартир выросли в три раза.

В ближайшей пятилетке рассчитывают построить 5 млн кв. м. В итоге такой фонд жилья составит около четверти всего жилищного строительства.

Значительную часть выделят специалистам востребованных профессий. Каждый регион сам определяет перечни дефицитных должностей. Кандидатам предоставят жилье в аренду в первоочередном порядке.

"Мы на пятилетку планируем построить 5 млн кв. м арендного жилья. Это достаточно высокий показатель. Сохранится вектор господдержки строительства социального жилья для многодетных семей", - сказал министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Студнев.

Что касается внешних рынков, Беларусь рассчитывает наращивать экспорт строительных услуг. За 2025 год он вырос на 1,5 % и приблизился к 1,5 млрд долларов. Основной потребитель таких услуг - Россия. При этом стоит задача активнее выходить на рынки дальней дуги.