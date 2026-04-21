За сутки в Беларуси ликвидировано 7 лесных и 42 травяных пожаров

В Беларуси за минувшие сутки ликвидировано 7 лесных и 42 возгорания травы и кустарников. Круглосуточно ситуацию мониторят профильные ведомства.

Сотрудники МЧС мониторят обстановку в лесах с воздуха в круглосуточном режиме. Для безопасности людей, а также территорий в воздух поднимается специальная техника, например, вертолет Ми-26 - настоящий флагман белорусской авиации МЧС и самый тяжелый серийный вертолет в мире.

Факт Ми-26 поднимает до 20 т груза, а водосливное устройство вмещает сразу 15 т воды. Также для ликвидации чрезвычайных ситуаций используется модель вертолета Ми-8, который имеет емкость для воды до 3 т.

"Вертолет привлекался для тушения пожаров не только в Беларуси, но и за пределами. Наш опыт - это тушение пожаров в Турецкой республике, а также в Грузии. Когда по запросу грузинской стороны и решению главы государства экипаж Ми-26 и вертолет были направлены для тушения пожаров Боржомского ущелья. Наш экипаж очень успешно там отработал, показал высокое мастерство и профессионализм в своей работе, тем самым заслужив большую благодарность грузинского народа. Также мы работали в Турецкой республике, наши экипажи выполняли наиболее сложные работы в горах", - отметил первый замначальника Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС Беларуси Иван Лабзин.

Тадеуш Курсевич, начальник Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС Беларуси:

"Определяем водоем забора воды и приступаем к тушению пожара. Взаимодействуем с наземными подразделениями МЧС и также Министерством лесного хозяйства. В этом году с водосливными устройствами не работали, хотя мы сегодня готовы вылететь и оказать помощь в любую точку Беларуси и не только. При необходимости, если глава государства поставит задачу оказать гуманитарную помощь кому-то, мы готовы вылететь в любую страну".

Большинство возгораний случается на юге Беларуси: это Брестская и Гомельская области, в таких случаях профильные ведомства используют космический мониторинг. Система помогает быстро обнаружить очаги возгораний, особенно в малодоступных и малонаселенных местах.

"Через 10 минут после пролета спутника на территории нашей страны МЧС доступны обнаруженные тепловые аномалии. Это точки перегретой поверхности в момент пролета спутника по отношению к близлежащим территориям. Эти данные поступают к нам в автоматическом режиме в виде точек тепловых аномалий на карте и доступны подразделениям МЧС на всех уровнях - от республиканского до местного. Как раз на местах и ведется работа с этими обнаруженными тепловыми аномалиями, то есть выясняется, что там горит. Сначала проходит сверка с уже действующими пожарами, затем высылка техники и выяснение, что горит", - рассказала замначальника отдела Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси Валентина Белодедова.

В природных экосистемах специалисты отмечают положительную динамику по количеству пожаров - с начала 2026 года их число сократилось почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.