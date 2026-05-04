За сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках мошенников

Около ста сообщений о звонках мошенников поступило за минувшие сутки в милицию, сообщает МВД Беларуси.

Специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями сработали оперативно: заблокированы платежи в адрес 12 зарубежных банковских счетов, через которые аферисты выводили похищенные деньги. Кроме того, приостановлены расходные операции еще по 30 счетам, в итоге мошенники не смогли обналичить средства. Задержаны двое курьеров, которые работали в интересах преступных кол-центров.