За успехи и воспитание патриотов: в Минске открыли Доску почета среди учреждений образования
В Минске торжественно открыли Доску почета среди учреждений образования. В числе лучших - школы, гимназии и колледжи столицы, чьи учащиеся и педагоги заметно проявили себя в 2025 году.
На обновленной Доске почета управления образования столицы находятся лучшие из лучших за 2025 год. 9 учреждений показали высокие результаты в социально-экономической деятельности.
Александра Довнар, исполняющая обязанности начальника управления по образованию администрации Московского района г. Минска:
"У нас очень много талантливой молодежи и очень много талантливых наставников. У нас в районе 110 учреждений образования, где обучаются одаренные дети, дети с особенностями, с разной судьбой. Каждый из них очень важен для нас. С каждым из них работают педагоги. Педагоги их поддерживают, направляют и дают им дорогу в жизнь".
Ольга Каплина, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
"В городе Минске 10 коррекционных центров. Работаем с детьми с особенностями развития, помогаем им найти место в системе образования".
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
"Мы растим патриотов. Стараемся, чтобы наши ребята получили качественное, конкурентоспособное образование, чтобы оно позволило им состояться в жизни, чтобы их профессия в дальнейшем приносила пользу нашей стране".
Только школ и гимназий в столице насчитывается почти 250, а еще детские сады, центры дополнительного образования, колледжи. В каждом учреждении работают преданные не только своему делу, но и своим ученикам педагоги. Символическое чествование "лидеров столичного образования" - уже традиция.
К слову, в 2026 году занесения на Республиканскую доску почета удостоена специальная школа № 13 г. Минска.