За успехи и воспитание патриотов: в Минске открыли Доску почета среди учреждений образования

В Минске торжественно открыли Доску почета среди учреждений образования. В числе лучших - школы, гимназии и колледжи столицы, чьи учащиеся и педагоги заметно проявили себя в 2025 году.

На обновленной Доске почета управления образования столицы находятся лучшие из лучших за 2025 год. 9 учреждений показали высокие результаты в социально-экономической деятельности.

Александра Довнар news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4042f58-7764-4e06-88a3-018cef04f1e3/conversions/43224c13-60e7-43e1-9d3b-f802eaf47e1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4042f58-7764-4e06-88a3-018cef04f1e3/conversions/43224c13-60e7-43e1-9d3b-f802eaf47e1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4042f58-7764-4e06-88a3-018cef04f1e3/conversions/43224c13-60e7-43e1-9d3b-f802eaf47e1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4042f58-7764-4e06-88a3-018cef04f1e3/conversions/43224c13-60e7-43e1-9d3b-f802eaf47e1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Довнар, исполняющая обязанности начальника управления по образованию администрации Московского района г. Минска:

"У нас очень много талантливой молодежи и очень много талантливых наставников. У нас в районе 110 учреждений образования, где обучаются одаренные дети, дети с особенностями, с разной судьбой. Каждый из них очень важен для нас. С каждым из них работают педагоги. Педагоги их поддерживают, направляют и дают им дорогу в жизнь".

Ольга Каплина, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

"В городе Минске 10 коррекционных центров. Работаем с детьми с особенностями развития, помогаем им найти место в системе образования".

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Мы растим патриотов. Стараемся, чтобы наши ребята получили качественное, конкурентоспособное образование, чтобы оно позволило им состояться в жизни, чтобы их профессия в дальнейшем приносила пользу нашей стране".

Только школ и гимназий в столице насчитывается почти 250, а еще детские сады, центры дополнительного образования, колледжи. В каждом учреждении работают преданные не только своему делу, но и своим ученикам педагоги. Символическое чествование "лидеров столичного образования" - уже традиция.