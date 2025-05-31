Забег "Первых" 2025 собрал более 4,5 тыс. участников

Сберечь память о великом подвиге советских солдат через призму спортивного форума. Неожиданный формат сохранения исторической памяти себя полностью оправдал. Это могут подтвердить участники забега "Первых", который прошел 31 мая в Бресте. Любители здорового образа жизни вышли на дистанцию вблизи легендарной и героической Брестской крепости.

Забег "Первых" - тот случай, когда спрос превысил предложение. Более 4,5 тыс. человек попали в заявку. На выбор было три дистанции: 5, 10 и 21 км.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

"Культура такого бега на Брестчине растет, и количество участников увеличивается не от того, что мы кого-то заставляем бежать, нет. Люди приходят сами. В первый раз они знакомятся, во второй раз они уже с удовольствием идут, а в третий раз они уже выбирают дистанцию побольше".

Легкоатлетический форум - это не столько о медалях и рекордах. Главное - это эмоции людей. Белорусы - спортивная нация.