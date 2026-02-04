3.74 BYN
Забота о людях - помощь пожилым в морозы и температурный комфорт работникам
Сильные морозы и снегопады становятся настоящим испытанием для пожилых людей. И здесь важна поддержка от государства - социальные службы помогают по хозяйству, доставляют продукты и лекарства, а при необходимости предлагают временное теплое жилье. Не остается в стороне и Федерация профсоюзов Беларуси. Профильные специалисты выезжают на производства для мониторинга условий труда в морозы, при необходимости оказывают помощь там, где в ней нуждаются особенно.
Соблюдение температурного режима и комфорт для работников
Предприятие приема и скупки вторсырья в Минском районе. Часть рабочего времени люди здесь проводят на улице. Несмотря на внушительный минус, работать комфортно.
Сергей Крук, начальник цеха предприятия приема и скупки вторсырья:
"Мы сделали более частые перерывы в работе для того, чтобы работники могли просто погреться, попить горячего питья. В принципе у нас организовано всегда теплое помещение, чтобы люди могли отдохнуть".
По сравнению с предыдущими годами, жалоб на холод на рабочих местах стало меньше. На предприятиях подготовку к зиме начинают задолго до первых морозов. Руку на пульсе держат и профсоюзы. Мониторинг условий труда на местах - обязательная часть работы технических инспекторов.
Валерий Курсевич, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш":
"Профсоюзы всегда рядом в разных условиях. За последние 10 дней порядка 100 обогревателей было приобретено на различные предприятия. Спасибо руководителям предприятий, тоже быстро реагируют. Организовано дежурство круглосуточное, чтобы где-то на всякие экстренные случаи быстро реагировать".
Соцслужбы и волонтеры - на страже безопасности
Социальный работник Дарья Климович ежедневно навещает своих подопечных, сейчас их у нее 12. В зимний период забот прибавляется: расчистить снег во дворе, сходить в магазин или аптеку, помочь с уборкой. А еще просто поговорить.
Дарья Климович, социальный работник ТЦСОН Минского района:
"Я всегда прихожу к ним с удовольствием. Они меня ждут с радостью. Звоню перед приходом, чтобы узнать, что купить".
Социальная служба стала надежной опорой и для 90-летней жительницы Боровлян. Раиса Пушко живет одна, поэтому без посторонней поддержки справляться с бытом нелегко.
Раиса Пушко, жительница д. Боровляны:
"Одиноким очень быть тяжело. В магазин ходит, в аптеку ходит, полы помогает убирать, посуду помыть, навели порядок".
Дополнительную поддержку обеспечивают и горячие линии. С начала января только в территориальный центр Минского района поступило уже более 20 обращений. Ни один сигнал не остается без внимания.
Светлана Химиченко, завотделением ТЦСОН Минского района:
"Стараемся оперативно помочь. Поэтому наладили работу совместно со всеми субъектами профилактики Минского района - это сельские советы, Заславский горисполком, подразделения РУЧС, все учреждения здравоохранения. Ни одно обращение не остается без внимания".
Дом самостоятельного комфортного проживания в Узденском районе. Здесь есть все необходимое для жизни плюс постоянное сопровождение специалистов.
Наталья Жук, директор ТЦСОН Узденского района:
"С декабря 2015 года на территории Узденского района функционирует дом самостоятельного комфортного проживания, предназначенный для временного проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Данный дом рассчитан на 4 койко-места".
Михаил Коледа, житель дома самостоятельного комфортного проживания ТЦСОН Узденского района:
"Хочется поблагодарить наше государство за заботу о людях, которые попали в непростое положение, у кого проблемы с дровами, проблемы с жильем. Большое спасибо нашему государству, что оно проявляет заботу".
Нынешние морозы устроили настоящую проверку на прочность. Но какие бы сюрпризы не подкидывала нам природа, социальные работники, волонтеры и специалисты всегда рядом, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности.