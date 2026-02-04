Забота о людях - помощь пожилым в морозы и температурный комфорт работникам

Сильные морозы и снегопады становятся настоящим испытанием для пожилых людей. И здесь важна поддержка от государства - социальные службы помогают по хозяйству, доставляют продукты и лекарства, а при необходимости предлагают временное теплое жилье. Не остается в стороне и Федерация профсоюзов Беларуси. Профильные специалисты выезжают на производства для мониторинга условий труда в морозы, при необходимости оказывают помощь там, где в ней нуждаются особенно.

Соблюдение температурного режима и комфорт для работников

Предприятие приема и скупки вторсырья в Минском районе. Часть рабочего времени люди здесь проводят на улице. Несмотря на внушительный минус, работать комфортно.

Сергей Крук, начальник цеха предприятия приема и скупки вторсырья:

"Мы сделали более частые перерывы в работе для того, чтобы работники могли просто погреться, попить горячего питья. В принципе у нас организовано всегда теплое помещение, чтобы люди могли отдохнуть".

измеритель температуры news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9dc0618-e197-41e2-b7d1-60baa24b5e92/conversions/852449d0-f51c-4a08-b745-a019ca72066c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9dc0618-e197-41e2-b7d1-60baa24b5e92/conversions/852449d0-f51c-4a08-b745-a019ca72066c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9dc0618-e197-41e2-b7d1-60baa24b5e92/conversions/852449d0-f51c-4a08-b745-a019ca72066c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9dc0618-e197-41e2-b7d1-60baa24b5e92/conversions/852449d0-f51c-4a08-b745-a019ca72066c-xl-___webp_1920.webp 1920w

По сравнению с предыдущими годами, жалоб на холод на рабочих местах стало меньше. На предприятиях подготовку к зиме начинают задолго до первых морозов. Руку на пульсе держат и профсоюзы. Мониторинг условий труда на местах - обязательная часть работы технических инспекторов.

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш":

"Профсоюзы всегда рядом в разных условиях. За последние 10 дней порядка 100 обогревателей было приобретено на различные предприятия. Спасибо руководителям предприятий, тоже быстро реагируют. Организовано дежурство круглосуточное, чтобы где-то на всякие экстренные случаи быстро реагировать".

Соцслужбы и волонтеры - на страже безопасности

Социальный работник Дарья Климович ежедневно навещает своих подопечных, сейчас их у нее 12. В зимний период забот прибавляется: расчистить снег во дворе, сходить в магазин или аптеку, помочь с уборкой. А еще просто поговорить.

Дарья Климович, социальный работник ТЦСОН Минского района news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b2655b3-e9d7-4b1b-8b2f-b04e2ed1f7be/conversions/87808bd8-b381-41e1-bd01-65bb8f48ae89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b2655b3-e9d7-4b1b-8b2f-b04e2ed1f7be/conversions/87808bd8-b381-41e1-bd01-65bb8f48ae89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b2655b3-e9d7-4b1b-8b2f-b04e2ed1f7be/conversions/87808bd8-b381-41e1-bd01-65bb8f48ae89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b2655b3-e9d7-4b1b-8b2f-b04e2ed1f7be/conversions/87808bd8-b381-41e1-bd01-65bb8f48ae89-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дарья Климович, социальный работник ТЦСОН Минского района:

"Я всегда прихожу к ним с удовольствием. Они меня ждут с радостью. Звоню перед приходом, чтобы узнать, что купить".

Социальная служба стала надежной опорой и для 90-летней жительницы Боровлян. Раиса Пушко живет одна, поэтому без посторонней поддержки справляться с бытом нелегко.

Раиса Пушко, жительница д. Боровляны:

"Одиноким очень быть тяжело. В магазин ходит, в аптеку ходит, полы помогает убирать, посуду помыть, навели порядок".

Дом самостоятельного комфортного проживания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65b2690-93e9-4ce8-b2b4-23c9febf5b60/conversions/87008e3e-fb64-4b67-ace3-e18fad7c1bed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65b2690-93e9-4ce8-b2b4-23c9febf5b60/conversions/87008e3e-fb64-4b67-ace3-e18fad7c1bed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65b2690-93e9-4ce8-b2b4-23c9febf5b60/conversions/87008e3e-fb64-4b67-ace3-e18fad7c1bed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65b2690-93e9-4ce8-b2b4-23c9febf5b60/conversions/87008e3e-fb64-4b67-ace3-e18fad7c1bed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дополнительную поддержку обеспечивают и горячие линии. С начала января только в территориальный центр Минского района поступило уже более 20 обращений. Ни один сигнал не остается без внимания.

Светлана Химиченко, завотделением ТЦСОН Минского района:

"Стараемся оперативно помочь. Поэтому наладили работу совместно со всеми субъектами профилактики Минского района - это сельские советы, Заславский горисполком, подразделения РУЧС, все учреждения здравоохранения. Ни одно обращение не остается без внимания".

Дом самостоятельного комфортного проживания в Узденском районе. Здесь есть все необходимое для жизни плюс постоянное сопровождение специалистов.

Наталья Жук, директор ТЦСОН Узденского района:

"С декабря 2015 года на территории Узденского района функционирует дом самостоятельного комфортного проживания, предназначенный для временного проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Данный дом рассчитан на 4 койко-места".

Михаил Коледа, житель дома самостоятельного комфортного проживания ТЦСОН Узденского района news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82226ae-545b-4436-ba1e-842fe7b47eb1/conversions/012cb5cd-4379-48b5-990e-a194b417ab9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82226ae-545b-4436-ba1e-842fe7b47eb1/conversions/012cb5cd-4379-48b5-990e-a194b417ab9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82226ae-545b-4436-ba1e-842fe7b47eb1/conversions/012cb5cd-4379-48b5-990e-a194b417ab9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b82226ae-545b-4436-ba1e-842fe7b47eb1/conversions/012cb5cd-4379-48b5-990e-a194b417ab9c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Коледа, житель дома самостоятельного комфортного проживания ТЦСОН Узденского района:

"Хочется поблагодарить наше государство за заботу о людях, которые попали в непростое положение, у кого проблемы с дровами, проблемы с жильем. Большое спасибо нашему государству, что оно проявляет заботу".