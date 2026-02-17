"Забытое старое" - в Беларуси растет интерес к религиозному туризму

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caa0357f-a3be-426f-9f6f-3a078b65f2e7/conversions/1fbf5d3e-a0fc-4e7c-ac3c-60616ffae532-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caa0357f-a3be-426f-9f6f-3a078b65f2e7/conversions/1fbf5d3e-a0fc-4e7c-ac3c-60616ffae532-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caa0357f-a3be-426f-9f6f-3a078b65f2e7/conversions/1fbf5d3e-a0fc-4e7c-ac3c-60616ffae532-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caa0357f-a3be-426f-9f6f-3a078b65f2e7/conversions/1fbf5d3e-a0fc-4e7c-ac3c-60616ffae532-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

В Беларуси растет интерес к религиозному туризму. Древние стены костела Святого Казимира в агрогородке Вселюб, слышавшие миллионы молитв, сегодня привлекают не только прихожан, но и путешественников, ищущих нечто большее, чем просто новые впечатления. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как отметил настоятель костела Святого Казимира аг. Вселюб ксендз Виталий Цыбульский, этот феномен нельзя назвать новым - скорее, это возвращение к истокам. "Это не что-то новое, это забытое старое. Ведь раньше была традиция паломничества в святые места, в храмы, то есть люди постоянно двигались, люди ехали, шли с определенными намерениями. И сегодня как бы это возвращается", - поделился наблюдениями ксендз Виталий Цыбульский.

По его словам, современный сакральный туризм включает в себя не только познавательный аспект, но и глубокую духовную составляющую. "Люди приезжают, они смотрят, молятся, могут оставить записку, чтобы мы за них помолились, а не просто поставить свечку. Они полноценно начинают видеть, что жизнь - это не только материальная составляющая, это также и духовная", - подчеркнул настоятель костела.

Беларусь на фоне многих европейских стран остается местом, где бережно хранят духовность, милосердие и традиционные семейные ценности. "Это основа, основа нашего народа, государства. Мы должны правильно строить нашу жизнь. Вот эти ценности, которые мы должны начинать беречь именно с института семьи", - заявил Виталий Цыбульский.

Особого внимания заслуживает социальная работа, которая ведется на базе религиозных объектов. Уникальный для Беларуси проект реализуется совместно с учебными заведениями Новогрудка. "В Новогрудке есть колледж, где готовят ребят, которые будут работать в общепите. То есть тут есть возможность у нас во время сезона получить практику. Отточить навыки, как взаимодействовать с людьми. Это крайне важно, учить молодежь, чтобы они умели общаться", - рассказал настоятель костела.