3.72 BYN
2.86 BYN
3.39 BYN
Зачем Беларуси крипторынок? Смотрите в проекте "Про деньги с Александром Егоровым"
Автор:Редакция news.by
Цифровые активы и эволюция финансовой системы Беларуси. Зачем стране нужен криптобанк? И как ей стать самой привлекательной площадкой для инвесторов? Как заработать на токенах и кто в ответе за сохранность вкладов в крипте?
Почему одни страны боятся этой технологии, а Беларусь строит для нее легальный мост, став первой страной в мире, которая официально ввела криптобанки в государственную финансовую систему? И как "дикие" деньги превратились в прозрачную схему, где виден каждый шаг?
Смотрите авторский проект "Про деньги с Александром Егоровым" по вторникам в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".