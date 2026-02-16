Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зачем Беларуси крипторынок? Смотрите в проекте "Про деньги с Александром Егоровым"

Цифровые активы и эволюция финансовой системы Беларуси. Зачем стране нужен криптобанк? И как ей стать самой привлекательной площадкой для инвесторов? Как заработать на токенах и кто в ответе за сохранность вкладов в крипте?

Почему одни страны боятся этой технологии, а Беларусь строит для нее легальный мост, став первой страной в мире, которая официально ввела криптобанки в государственную финансовую систему? И как "дикие" деньги превратились в прозрачную схему, где виден каждый шаг?

Смотрите авторский проект "Про деньги с Александром Егоровым" по вторникам в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".

