Зачем в Беларуси нужны внезапные проверки армии, как страна сохраняет стабильность и безопасность

Аналитики утверждают, даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится быстро, экономических потрясений не избежать. Также есть мнения, что США и Израиль сейчас отрабатывают модель боевых действий с прицелом на другие регионы.

Как Беларуси при этом удается сохранять стабильность и безопасность, рассказали в рубрике "Диспозиция".

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает ставить вопросы, причем не только перед мировым сообществом, международными организациями, фондами и ассамблеями. Боевые действия - прямой вызов системам безопасности государств, ответственно относящимся к своей защите. Это касается и Беларуси.

Здесь нет неудобных моментов. Исследовать боевые действия с проецированием на условия Беларуси - прямая превентивная мера против агрессии. Потому что именно механизмы агрессии сейчас оцениваются Западом с прицелом в том числе на другие регионы и, конечно, на наш.

И здесь сразу возникает интересный момент. Насчет создания наступательного кулака. У наших границ неизменно растет количество войск НАТО. Они не представляют собой ударную группировку, однако опасность в том, что на их базе таковую можно оперативно создать. Подобная схема сработала на Ближнем Востоке, где фундаментом для подготовки к агрессии стали многочисленные военные базы, а вот критическую массу вооружений создали быстро прибывшие авианосные группы.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба ВС Военной академии Беларуси:

"Группировка, которая сегодня создана Соединенными Штатами, это 2 авианосные ударные группы, это "Джеральд Р. Форд" и "Авраам Линкольн". Это достаточно мощная ударная группировка по своей сути. Если учесть еще и наземные переброшенные самолеты F-15, F-16, F-35, даже F-22, можно говорить о группировке порядка 300 самолетов. Только 300 самолетов со стороны Соединенных Штатов. Еще 500 самолетов может поставить Израиль. Если учесть то количество крылатых ракет, которые располагаются на эсминцах и крейсерах в Аравийском море, в Средиземном море и в Красном море, то здесь около 800-1000 крылатых ракет".

Еще один довольно любопытный момент отмечают военные эксперты. Ранее считалось, что перед крупными операциями нескольких стран обязательно создаются объединенные штабы. Если их нет, можно было еще расслабиться. Сейчас США и Израиль подобных совместных органов управления вроде бы не создавали и даже утверждают, что проводят две автономные военные операции. Хотя почему-то нигде их действия не дублируют друг друга и четко скоординированы.

Резюмируя, можно точно сказать, что подобные удары, как сейчас по Ирану, отвечают сами по себе на вопрос, зачем в Беларуси нужны внезапные проверки армии. Внезапность остается фактором, влияющим на успех. К слову, если успех не достигается в ходе воздушных атак, в уме всегда держат наземные группировки, в первую очередь если речь о Западе, из состава прокси-сил. Те же курды - в нашем случае это были бы так называемые хоругви, легионы, создаваемые за рубежом из соотечественников определенного толка. Так что правильно мы делаем, что показываем их изнанку, что само собой дискредитирует эти формирования.

А вообще происходящее сейчас который раз свидетельствует, что Запад запросто готов пустить в расход как ситуационных союзников, так и обычных людей.

Президент дал политическую оценку происходящему в Иране. Он назвал это вероломным нападением, убийством ни в чем не повинных людей и убийством лидера Ирана, гуманиста, человека невоенного. Алексей Дзермант, политолог

"Если не остановить это беззаконие, этот произвол, то это все может коснуться и нас. Поэтому мы должны держаться вместе и помогать друг другу, чтобы там понимали, что поодиночке нас разбить не получится, что мы будем вместе стоять и защищать свой суверенитет и независимость, - добавил глава государства. - Конечно, поведение американцев и Израиля безответственное. А мы проявляем сейчас позицию ответственности. Помочь устоять государствам, которые образуют порядок в Евразии".

Не следует, как показывает март, особо обращать внимание и на разногласия среди стран НАТО. Если дело касается агрессии, перешагнуть могут и через мнение партнеров. Достаточно посмотреть на ситуацию с Испанией - ей теперь даже угрожают за в некоторой степени антивоенную позицию.

А генсек Марк Рютте? Его заявление о том, что НАТО не принимает участие в операции против Ирана - это разве не сарказм? Вообще-то США - основа и движущая сила блока, если Америка воюет, а НАТО нет, то чем управляет Рютте?

И, конечно, боеприпасы. Казалось бы, нынешнее не такое уж и продолжительное противостояние обнажило проблемы с боезарядами даже у самих США. Проблемы такой степени, что представителей ВПК приободряет лично президент Дональд Трамп.