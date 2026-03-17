Заготовка березового сока - расскажем о технологии сбора и где его можно будет купить
В Гродненской области началась заготовка березового сока. Из-за потепления сезон сокодвижения в 2026 году стартовал раньше обычного. Лесники уже приступили к подсочке деревьев и установке емкостей для сбора природного напитка. На некоторых плантациях сок собирают всего несколько дней, однако специалисты уверены: погода позволит выполнить запланированные объемы.
В Поречском лесничестве к заготовке березового сока приступили в числе первых в области. Сбор целебного напитка ведется на нескольких плантациях.
Перед началом подсочки специалисты осматривают каждое дерево и определяют, подходит ли оно для заготовки. Для сбора выбирают березы не моложе 30 лет и диаметром не менее 20 см. На стволе делают аккуратную насечку, устанавливают желобок и емкость. За сутки одно дерево может дать до 30 л сока.
Федор Неусыпов, лесничий Поречского лесничества Скидельского лесхоза:
"Подбираются участки для подсочки в эксплуатационных лесах с последующим удалением этих деревьев. Подбираем такие участки, чтобы они были доступны и мы могли взять максимальное количество сока".
Сезон заготовки березового сока длится недолго - примерно две недели. На интенсивность сокодвижения влияет погода: если ночью сохраняется минус, сок может идти медленнее.
После завершения сбора лесники обязательно обрабатывают места насечек специальным раствором, чтобы дерево быстрее восстановилось и могло давать сок в последующие годы.
Собирать березовый сок могут и жители региона. Однако делать это разрешается только в специально отведенных местах и после обращения в ближайшее лесничество. Специалисты помогут правильно выбрать нужное дерево. Перед началом сбора лесники проводят инструктаж и контролируют соблюдение технологий.
Дарья Мисюкевич, заместитель руководителя организации по идеологической работе Скидельского лесхоза:
"За незаконную заготовку сока предусмотрена административная ответственность и штраф. Поэтому всех желающих, кто хочет полакомиться березовым соком, приглашаем на наши точки продаж, которые расположены как в лесничестве, так и в городе Скидель по улице Держинского, 41/1. Стоимость 1 л березового сока составляет 42 копейки".
Массовый сбор березового сока в регионе ожидают уже в ближайшие дни. В 2026 году лесхозы Гродненской области планируют заготовить и реализовать около 100 т полезного продукта.